政府批准全国境内设立单一时区的决定

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫日前签署命令，对哈萨克斯坦政府于2000年11月23日发布的《关于哈萨克斯坦共和国境内时间计算规则的决议》进行修改。

根据决定，哈萨克斯坦将从2024年3月1日起将目前国内实行的UTC+5和UTC+6两个时区统一合并为UTC+5时区。

决定明确，对政府2000年11月23日第1749号决议第一条进行修订，规定哈萨克斯坦共和国领土上由国家主要时间和频率标准制定、保存和传输的时间计算将遵循国际时区制度。

其次，哈萨克斯坦全境将采用UTC+5时区时间。

第三，哈萨克斯坦各地区，包括阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特以及阿克莫拉、阿拉木图、江布尔、卡拉干达、库斯塔奈、巴甫洛达尔、北哈萨克斯坦、突厥斯坦、东哈萨克斯坦、阿拜、杰特苏、乌勒套州，将于2024年3月1日零时将时钟拨慢一小时。

此外，政府决定还指出，文化和信息部将负责向公众发布有关哈萨克斯坦共和国全境采用新的时间计算规则。

这一决定自2024年3月1日起生效。

【编译：阿遥】