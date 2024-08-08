哈萨克斯坦政府全力推进灾后重建：多地受灾家庭获新居

截至目前，全国已有4769户家庭获得了新的住房或公寓，政府在帮助受灾家庭重建生活方面取得了显著进展。

在受灾地区的房屋建设工作方面，共计2568座新房屋正在加紧建设，其中470座已全面完工并交付钥匙。具体交付情况为：北哈州285座，库斯塔奈州57座，西哈州80座，阿克托别州43座，巴甫洛达尔州5座。

对于所有受灾地区被淹房屋的调查和评估工作已经全部完成，共有8853户家庭获得了总计493亿坚戈的维修和重建补助。此外，34216户家庭获得了每户100倍按月计算指数标准的一次性补偿，总计126亿坚戈。

为帮助受灾家庭购买生活必需品，政府还提供了额外补助，最高为150倍按月计算指数标准。目前，已有21869户家庭获得了共计99亿坚戈的此类援助。

企业损失补偿工作也在稳步推进。各地专门委员会已审议并批准了455家中小企业的申请，补偿总金额达79亿坚戈。

此外，政府对死亡牲畜的补偿金额已超过28亿坚戈，为受灾地区的农户提供了有力支持。

【编译：阿遥】