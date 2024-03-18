政府加速实施改善民生计划：热源、住房、道路、然气项目齐头并进

据总理官网消息，总统已下令对55个现有热源进行升级改造，维修翻修至少6,500公里的供热网络。为落实这一指示，预计将投资6500亿坚戈。

为有效推动住房供应问题的解决，政府计划将拥有购买权的廉租房供应量增加四倍，额外拨款2720亿坚戈。同时，政府将与家庭银行合作，启动总额3000亿坚戈的抵押贷款优惠计划，首年解决1.2个家庭住房需求。今年将建造总面积达1800万平方米的住房，创下新纪录，并创造更多就业岗位。

在国家道路网络发展方面，政府计划今年额外修复和新建2500公里道路，投资约1万亿坚戈，提高道路满意率至93%，并创造2.4万个新就业岗位。

为提高居民的天然气化水平，国家元首提出升级至少1700公里的天然气管网任务，将惠及超过30万名居民。政府计划今年对87个定居点进行天然气化，覆盖面几乎增加一倍。别克帖诺夫要求在4月1日前提交项目资金计划，并对及时实施进行每日监督。

-我们必须确保及时实施国家元首关于大型基础设施倡议。要求每位部长、地方行政长官和国有企业领导层每天监督工作进展。居民应该感受到切实的变化。全力以赴并取得成果将是我们效率的指标。-别克帖诺夫强调。

会议还讨论了进一步发展制造业、过境运输业、创业和信息技术产业的措施。政府将重点创造新的就业机会、促进科技成果转化、推动本土化生产和创建生产深加工产品的集群。至少70个规划项目将投入运营，制定额外措施将国内企业利用率提高到平均65%。

政府将继续优先支持国内企业，拨款2400亿坚戈用于农工综合体的发展，并继续中小企业补贴项目。为吸引投资，计划提供必要基础设施支持12个经济特区和工业区，并通过“工业抵押”机制加快建设8个新小型工业区，总投资300亿坚戈。预计信息和通讯服务产业将实现至少10%的增长，主要通过增加IT服务出口到6亿美元来实现。

【编译：阿遥】