政府加速实施改善民生计划：热源、住房、道路、然气项目齐头并进
（哈萨克国际通讯社讯）政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开专题会议，研究讨论国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于3月15日在第三届国家库鲁尔泰大会上提出的改善国内民生具体任务落实问题。
据总理官网消息，总统已下令对55个现有热源进行升级改造，维修翻修至少6,500公里的供热网络。为落实这一指示，预计将投资6500亿坚戈。
为有效推动住房供应问题的解决，政府计划将拥有购买权的廉租房供应量增加四倍，额外拨款2720亿坚戈。同时，政府将与家庭银行合作，启动总额3000亿坚戈的抵押贷款优惠计划，首年解决1.2个家庭住房需求。今年将建造总面积达1800万平方米的住房，创下新纪录，并创造更多就业岗位。
在国家道路网络发展方面，政府计划今年额外修复和新建2500公里道路，投资约1万亿坚戈，提高道路满意率至93%，并创造2.4万个新就业岗位。
为提高居民的天然气化水平，国家元首提出升级至少1700公里的天然气管网任务，将惠及超过30万名居民。政府计划今年对87个定居点进行天然气化，覆盖面几乎增加一倍。别克帖诺夫要求在4月1日前提交项目资金计划，并对及时实施进行每日监督。
-我们必须确保及时实施国家元首关于大型基础设施倡议。要求每位部长、地方行政长官和国有企业领导层每天监督工作进展。居民应该感受到切实的变化。全力以赴并取得成果将是我们效率的指标。-别克帖诺夫强调。
会议还讨论了进一步发展制造业、过境运输业、创业和信息技术产业的措施。政府将重点创造新的就业机会、促进科技成果转化、推动本土化生产和创建生产深加工产品的集群。至少70个规划项目将投入运营，制定额外措施将国内企业利用率提高到平均65%。
政府将继续优先支持国内企业，拨款2400亿坚戈用于农工综合体的发展，并继续中小企业补贴项目。为吸引投资，计划提供必要基础设施支持12个经济特区和工业区，并通过“工业抵押”机制加快建设8个新小型工业区，总投资300亿坚戈。预计信息和通讯服务产业将实现至少10%的增长，主要通过增加IT服务出口到6亿美元来实现。
【编译：阿遥】