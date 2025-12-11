政治学家：佩泽什基安总统访哈系伊朗2025年最重要外交事件之一

“这一访问为何在当下具有如此战略意义？我不会说伊朗与中亚关系出现突破。去年我们看到，尽管哈萨克斯坦是中亚最强劲的经济体，但伊朗在安全等领域并未与其展开密切合作。伊朗与乌兹别克斯坦以及语言相近的塔吉克斯坦关系要紧密得多。但此次访哈表明，伊朗正努力多元化外交，与高效国家建立联系。这是因为伊朗目前正处于严重经济与政治孤立状态，并面临深重的金融和生态危机。因此，与哈萨克斯坦的合作在高加索地区地缘政治动态背景下也具有特殊意义。”加西莫夫说。