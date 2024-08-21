14:18, 21 八月份 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦政府已向9000多从事高危工作的劳动者发放特殊补贴
（哈萨克国际通讯社讯）从2024年1月1日起，根据国家元首的直接指示，为进一步系统性的保障在具有危险性工作条件下工作的劳动者的社会保护，哈萨克斯坦政府实施了引入“特殊社会保障金”补贴措施。
要获得这一补贴（特殊社会保障金），申请人需年满55周岁，并且连续7年向统一养老储蓄基金缴费。
截至目前，哈萨克斯坦政府已经向在高危工作环境下从事工作的9156名劳动者，支付了总额17亿坚戈的专项补贴。
该补贴来自4个方向：共和国预算、统一养老储蓄基金、雇主和人寿保险公司。
获得这一补贴人数最多的地区分别是：
- 卡拉干达州——1696人
- 库斯塔奈州——1180人
- 东哈州——1132人
- 巴甫洛达尔州——1015人
- 阿克托别州——599人
- 阿克莫拉州——566人
- 阿拜州——505人
符合标准者平均每人可获得20.8万坚戈的补贴。该补贴的领取者如果转行从事其他对健康影响较小的行业时，也不影响其继续领取这一福利。该福利将持续发放，直至领取者退休为止。
【编译：木合塔尔·木拉提】