哈萨克斯坦政府已向9000多从事高危工作的劳动者发放特殊补贴

要获得这一补贴（特殊社会保障金），申请人需年满55周岁，并且连续7年向统一养老储蓄基金缴费。

截至目前，哈萨克斯坦政府已经向在高危工作环境下从事工作的9156名劳动者，支付了总额17亿坚戈的专项补贴。

该补贴来自4个方向：共和国预算、统一养老储蓄基金、雇主和人寿保险公司。

获得这一补贴人数最多的地区分别是：

卡拉干达州——1696人 库斯塔奈州——1180人 东哈州——1132人 巴甫洛达尔州——1015人 阿克托别州——599人 阿克莫拉州——566人 阿拜州——505人

符合标准者平均每人可获得20.8万坚戈的补贴。该补贴的领取者如果转行从事其他对健康影响较小的行业时，也不影响其继续领取这一福利。该福利将持续发放，直至领取者退休为止。

【编译：木合塔尔·木拉提】