玛丽娜·金：哈萨克斯坦正以年轻与创新迈入新时代

— 您如何评价哈俄两国的合作？在发展这段关系中，您会特别强调哪些方面？

— 两国之间漫长的边界，是俄哈友好、亲密、兄弟般关系的坚实基础。当前世界局势复杂多变，旧的秩序正在瓦解，一个快速发展的多极体系正在形成。过去，世界依赖于单一中心，如今出现了多个影响中心。俄罗斯和哈萨克斯坦都支持这种多极化、以公平与机会平等为原则的世界格局。

过去世界的焦点集中在西方——无论是文化还是金融领域。但如今，它正逐渐向东方和南方转移。这一变化使欧亚大陆的重要性显著提升。从政治、经济及交通联系的角度看，欧亚大陆正在成为新的全球中心。这个辽阔的区域正成长为巨大的交通与工业枢纽，为深化互利合作提供了广阔空间。

得益于共同的价值观和战略伙伴关系，俄罗斯与哈萨克斯坦能够充分发挥其独特的地理与经济潜力。两国关系建立在稳定与互信的基础之上。我们拥有共同的文化背景，因此看到哈萨克斯坦社会对俄罗斯文化和语言保持友好态度，令人由衷欣慰。

在媒体领域，两国也保持着密切协作。在塔斯社的支持下，双方成立了专门委员会，讨论如何在快速变化的信息环境中更好地服务两国关系。

除共同的文化与价值观外，哈俄两国在工业和能源，尤其是核能领域，亦有着巨大的合作潜力。总体来看，哈萨克斯坦与俄罗斯的发展道路从未分离——始终基于友谊、相互影响与共同繁荣。我认为，托卡耶夫总统此访莫斯科，是今年秋季最重要的地缘政治事件之一。

— 在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京访问哈萨克斯坦期间，您曾制作过一部关于哈萨克斯坦的大型专题报道。什么让您印象最深？

— 在准备报道期间，我们拍摄了一部关于哈萨克斯坦的大型纪录片，主要目的是展示当代哈萨克斯坦的风貌。这部作品面向互联网观众和年轻群体。

我们希望呈现的，不是苏联时期大家熟悉的印象，而是今天的哈萨克斯坦。而现实超出了我的预期。我看到的是一个年轻、充满活力、快速发展的国家。例如在金融领域，我看到这里的金融服务与科技持续进步，哈萨克斯坦完全可以被称作中亚的“硅谷”。

原本以为这里仍以传统产业为主，但来到现场后，我看到了不同的画面：年轻的初创者、开放的思维、现代化的视野。哈萨克斯坦已不知不觉间迈入了一个全新的发展时代，这让我感到惊喜与欣慰。

人口增长同样引人注目。城市中年轻人和孩子众多，更重要的是，他们拥有实现自我和发展的机会。

哈萨克斯坦地处独特的地理位置，宛如连接欧洲与亚洲、南方与北方的欧亚桥梁。该国正充分利用这一优势，构建起一座符合现代要求的“桥梁”。这里为青年提供了开放、自主、充满可能性的创业环境。

过去十年间，大量资金流入，哈萨克斯坦有效利用这些资源，形成了一种充满活力的新经济结构。

在当今瞬息万变的地缘政治格局中，俄罗斯与哈萨克斯坦正以理性和务实的方式推动关系发展。这一步至关重要。两国之间长期稳定的友谊与伙伴关系，正为欧亚地区乃至世界的稳定与发展作出积极贡献。

据此前报道，《里海通报》门户网站主编、政治学家弗拉迪斯拉夫·康德拉季耶夫接受哈通社记者专访，分享了对哈萨克斯坦总统莫斯科之行前夕的看法。

【编译：阿遥】