托卡耶夫总统即将访俄：合作与战略关系何去何从？

记者：中亚-俄罗斯峰会后，有些专家开始讨论莫斯科对该地区政策的变化。您认为俄罗斯在中亚的作用发生了怎样的变化？我们对即将举行的哈萨克斯坦-俄罗斯会晤有何期待？

康德拉季耶夫：近年来，中亚一直处于世界大国关注的焦点。这一点从俄罗斯、美国、中国、印度、欧盟、德国、意大利、日本、韩国和海湾国家等参与的“中亚+”对话机制启动中得到了证实。

随着外部参与者兴趣的增加和地缘政治竞争的加剧，莫斯科需要调整其对中亚地区的政策。这意味着要发展贸易经济、政治和文化人文合作的新方向，并加大投资活动力度。

哈萨克斯坦被认为是俄罗斯在该地区最亲密的伙伴，两国拥有世界上最长的陆地边界，为多层次互动提供了天然通道。有鉴于此，托卡耶夫总统的莫斯科之行具有特殊重要性。对俄罗斯而言，这次访问既是展示自身优势的机会，也可明确深化双边合作的潜力，并通过巩固哈萨克斯坦的过境作用来加强与中亚国家的联系。

记者：您认为在哈萨克斯坦总统对俄罗斯的国事访问期间，可能在哪些领域达成协议？

康德拉季耶夫：俄罗斯是哈萨克斯坦的主要合作伙伴和五大投资者之一。截至2024年底，俄罗斯对哈萨克斯坦经济的投资超过40亿美元，比2023年增长32%。目前，有俄罗斯资本参与的约170个工业合作项目正在实施，总价值约480亿美元。

在托卡耶夫总统访问期间，可能会在工业合作、运输物流基础设施发展和农业工业综合体等领域签署新协议。具有前景的方向还包括联合开发重要原材料、发展数字技术以及启动新的旅游项目。

此外，哈萨克斯坦和俄罗斯是欧亚经济联盟主要成员国。因此，在访问框架内，很可能签署旨在完善联盟内部互动机制的文件。

记者：双边议程中的优先领域将是什么——能源、运输、工业合作还是数字化？

康德拉季耶夫：在优先领域中，我想强调工业合作和运输领域。目前，哈萨克斯坦正在构建新的生产联系结构。例如，在俄罗斯西布尔公司的参与下，阿特劳州“国家工业石油化工技术园”经济特区正在建设聚乙烯生产厂。

欧亚经济联盟融资机制的引入可能有助于此类项目发展。例如，俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯关于农业机械联合生产的三方项目已获得支持。

俄罗斯和哈萨克斯坦优先发展冶金、机械制造等关键行业。正是在这些方向上，深化合作的新机遇正在出现。

运输物流领域同样前景广阔。双方需共同推进“南北”和“中国–欧亚经济联盟”国际运输走廊建设。哈萨克斯坦正为物流中心建设提供有利条件，霍尔果斯和阿克套等进出境点对俄罗斯企业而言尤为重要。

目前，一项涉及俄罗斯、哈萨克斯坦和中国的塞利亚季诺运输物流中心联合运营项目正在实施。各方计划每月接收来自中国的多达30趟列车，并创下日处理596个集装箱的记录。这种合作将为加强该地区交通一体化做出重要贡献。

此外，建立旨在支持商业倡议和发展新生产链的联合项目办公室，可以进一步巩固俄罗斯和哈萨克斯坦之间的商业联系。

记者：您认为，在外部参与者，如美国、中国和欧盟对中亚兴趣日益增加的情况下，哈萨克斯坦如何保持合作伙伴之间的平衡？哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫的莫斯科之行将发挥什么作用？

康德拉季耶夫：哈萨克斯坦正在展示多向外交政策的典范。这是托卡耶夫总统谨慎、平衡外交路线的结果。

重要的是，哈萨克斯坦是一个拥有丰富战略资源且位于欧亚大陆中心的国家。其有利地缘政治位置为国家加速社会经济发展提供了广阔机会。

通过实施多向外交政策，阿斯塔纳正在有效利用地理优势。同时，哈萨克斯坦的邻国——俄罗斯和中国——对哈萨克斯坦领导层的战略抉择表示理解，并在国际舞台上坚持公平、诚实竞争原则。

因此，托卡耶夫总统的此次访问将再次明确，尽管外部参与者日益活跃，哈萨克斯坦仍是俄罗斯可靠的盟友和战略伙伴。

【编译：阿遥】