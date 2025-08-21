政府研究稀有金属和稀土行业发展 总理要求扩大勘探与技术升级

别克帖诺夫在会上指出，必须对现有生产设施和基础设施进行现代化改造，扩大地质勘探规模，引进先进加工技术，同时加强科研基础建设。

工业和建设部提供的数据显示，稀有金属和稀土金属生产目前占哈萨克斯坦冶金业的2.4%。自2018年以来，该行业已获得国家融资支持共计670亿坚戈。

当前正在推进大规模地质勘探：对25个总面积10万平方公里的区域开展1:5万比例尺勘探。2024年新发现38个有前景的固体矿产区。预计到2025年，地质地球物理勘探面积将扩大至203.8万平方公里，到2026年将达到220万平方公里。

哈萨克斯坦已具备铍、钽、铌、钪、钛、铼、锇等稀有金属的生产能力，并伴随开采铋、锑、硒和碲，还掌握了提取镓和铟的技术。

该行业的重点发展方向包括电池材料与耐热合金的生产与回收，半导体材料制造，以及永磁体的回收利用。

目前，政府正在落实2024—2028年综合计划。相关资金已拨付，用于“杰兹卡兹甘稀有金属厂”（Жезказганредмет）稀有金属车间的现代化改造。为吸引投资者，政府已向市场开放地质信息，其中包括稀有金属与稀土金属储量数据。

别克帖诺夫强调，要集中力量加快地下资源研究，推进技术矿物核算与国家登记，扩大电池材料生产和加工，并积极发展耐热镍合金制造。

会议还讨论了依托国家技术预测中心，建立区域性稀有金属和稀土金属研究中心的工作。

背景资料：稀有金属和稀土金属对现代工业具有战略意义。2024年，全球相关原材料市场规模已达160万吨，2023—2024年间年均需求增速达到30%。

值得一提的，随着地质勘探工作的持续推进，哈萨克斯坦或将成为全球稀土金属储量第三大国，仅次于中国和巴西。专家指出，若部分新发现矿区的储量得到证实，哈萨克斯坦未来在全球绿色技术和高科技产业供应链中将占据重要地位。