政府拟在大型项目中采用数字坚戈以提升预算透明度

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持会议，讨论了利用数字坚戈进行资金标记和追踪的试点项目实施情况。这与国家元首在对哈萨克斯坦人民发表的国情咨文中提出的金融系统数字化转型和通过引入先进技术提升国家治理效率的任务相一致。

会议审议了将国家数字货币引入政府支出过程的进展。

与会人员包括副总理兼国家经济部长塞利克·朱曼哈林、数字发展、创新和航空航天工业部长扎苏兰·马迪耶夫、劳动和社会保障部长斯维特拉娜·扎克珀娃、财政部长马迪·塔基耶夫，以及通过视频连线方式参会的内务部长叶尔詹·萨德诺夫和国家公务员事务署署长达尔汗·加兹赫拜。

央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫报告称，目前已发行2575亿数字坚戈。该平台目前处于试验性应用阶段，计划于今年12月全面启动。

央行数字化转型负责人比努尔·扎列诺夫表示，数字坚戈已在十多个领域进行了测试。具体而言，数字增值税系统将退税时间从75个工作日缩短至5个工作日。道路维修资金的标记在“巴甫洛达尔-阿特劳”和“穆克尔-库尔萨雷”项目中进行了试点。此外，数字坚戈还用于监控国家基金资助项目的资金使用情况，包括“多斯特克-莫因特”铁路和“塔勒迪库尔干-乌沙拉尔”天然气管道的建设。未来计划实施的项目包括“贝纽-博佐伊-奇姆肯特”天然气管道、天然气分配综合体以及“巴克特-阿亚戈兹”铁路段。此外，“乡村安居”小额贷款计划中的资金临时冻结机制也已成功测试。

数字坚戈的引入还在房地产和汽车交易、学校餐饮、贵重商品购买以及农业综合体中的国家贷款工具等领域进行完善。

会议还关注了完善法律法规基础的工作。目前已准备多项修订，包括对《支付和支付系统法》的修订，引入数字账户概念及其他相关规范。

总理强调了数字坚戈的主要优势，即其可编程性和标记灵活性，这有助于追踪资金流动并防止不当使用。

- 根据国家元首的指示，数字坚戈的资金标记和追踪试点项目正在分阶段实施。数字坚戈确保了预算资金使用的完全透明和系统性监控。为有效扩大资金标记的实施，必须确保信息系统与“数字坚戈”平台的及时整合，同时完善相关法律法规基础。“标记资金”机制需高质量、全面实施。我指示在近期将至少100个由国家基金和预算资助的大型项目转为“数字坚戈”格式。- 沃勒扎斯·别克帖诺夫强调。

会议总结时，总理指示国家机构与国家银行及相关组织合作，制定将数字坚戈快速整合到经济各领域的路线图。

【编译：木合塔尔·木拉提】