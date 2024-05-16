阿拉木图州正在实施10余个中资参与的项目

马拉特·苏勒坦哈兹耶夫在发言中指出，Kolzhat（科尔扎特）和Narynkol（纳伦科尔）口岸的发展将为加强和增加两国贸易往来做出重大贡献。增加阿拉木图州与中国之间的商品和服务交流有巨大潜力。扩大贸易有助于实现经济多样化，为增长和发展创造新的机遇。

阿拉木图州州长表示，截至目前，阿拉木图州已经实施了一系列有中国投资者参与的项目。Kelun-Kazpharm公司制药厂的生产已经启动，Energy of Semirechye公司实施了可再生能源发电项目，Zhibek Zholy公司组织了滴灌系统零部件的生产，和用于生产牲畜饲料添加剂的谷物加工项目。此外，纤维节水、钢轨紧固件和纤维水泥板工厂也已建成投产。这些项目证明了双方在经济发展问题上的成功合作。

- 事实证明，与中国投资者的合作是经济发展的关键。这些项目不仅促进当地制造业的多样性，还创造了新的就业机会，刺激了当地经济的发展。此外，此类投资通常还包括技术和知识转让，以提高劳动力的专业水平，进而促进整个行业的发展。与中国合作的积极经验可以作为吸引新投资和发展本地区其他经济部门的典范和鼓励因素- 马拉特·苏勒坦哈兹耶夫说。

阿拉木图州州长指出，该地区正在实施有中国企业家参与的涉及各经济领域的多个大型项目，例如，计划启动建设的水泥厂，钨矿开发、采矿和选矿厂的建设，钢丝生产项目等。

目前，正在考虑实施11个有中国投资者参与的有前景的项目，其中最大的项目是特变电工变压器厂的建设、启动灌溉系统生产，以及Yulin Irrigation公司拖拉机和农业机械组装厂的建设。

会议结束时，马拉特·苏勒坦哈兹耶夫强调，阿拉木图州对外国投资者具有吸引力。从2023年至今，已与中国代表举行了200余次商务会议。投资者兴趣的增加表明了该州经济的稳定性和巨大的投资潜力。

截至今年5月，阿拉木图州的投资组合包括189个项目，总投资额达3.4万亿坚戈，其中有10个项目正在与中国企业家共同实施，总金额超过2680亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】