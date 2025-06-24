托卡耶夫总统：记者应成为信息世界的北极星

—你们向人民解读国家政策，成为社会与政府之间的桥梁，向公众传递国家改革的意义。这是一项非常重要、复杂且特殊的工作，并非每个人都能胜任。今天，我向大家表达最真诚的谢意。-他说。

Фото: 总统府

托卡耶夫总统指出，近年来哈萨克斯坦正在经历大规模变革，一系列重要倡议正在稳步推进。

—三年前，我们通过全民公投修改宪法，迈出了改变国家整个政治体系的历史性步伐。我国逐步确立了“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”这一原则。各权力机关的职责和权限得到加强，行政机构的责任也显著提升。根据宪法，所有权力分支都实现了更新换代，乡长和县长开始实现直选，新一代政治家正走上权力舞台。我国公民对国家重要决策的参与度显著提高，社会已形成意见多元化的局面。可以说，一个能够依法表达观点、开明且文明的社会正在形成，我们的人民展现出全新的政治面貌，法治观念也正成为社会意识中不可或缺的一部分。-托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫总统表示，经济领域的改革同样取得了积极成果。

—今年前五个月，国民经济同比增长6%，加工业增幅也接近6%。总体而言，过去五年，我国国内生产总值从1820亿美元增长至2860亿美元。这是我们通过经济多元化取得的成果。如今，各行各业都在发生积极变化。最重要的是，国家面貌开始焕然一新，新的公民文化和政治文化正在形成，新的价值观正在确立。年轻一代正茁壮成长，并逐步具备“诚实公民”应有的品质。实现法治的具体举措也在稳步推进。“清洁哈萨克斯坦”全民行动已真正成为全国性项目，公民广泛积极参与到共同事业中。正因如此，哈萨克斯坦正在向新型国家迈进。清洁意味着意图的纯洁、行动的纯正。我们必须成为思想先进的国家，必须跻身世界领先国家行列。如果我们团结一致，这一目标必将实现。在这项共同事业中，记者们作出了巨大贡献，可以说你们是改革的推动力量。归根结底，无论是政府还是媒体，都服务于国家利益。我们国家的目标远大、方向明确，那就是建设一个公正、安全、文明、清洁的哈萨克斯坦。-托卡耶夫总统指出。

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托卡耶夫总统强调，现在绝不是放松警惕的时候。他特别提到，全球地缘政治和地缘经济局势正日益紧张。

—全球安全体系正经历根本性变化，大国对抗愈发激烈，一些地区的武装冲突持续升级。世界舞台上正在发生复杂、陌生、需要深刻理解的进程。基本上，与国际法相关的概念已被混淆，强权政治被某些国家奉为圭臬。全球数字化转型将为全人类带来前所未有的挑战，世界已步入新时代。在这一背景下，人工智能技术将成为国家成功发展的关键因素。我们必须认清未来根本性变革的规模。要不落后于时代步伐，就必须在各领域积极引入创新。作为国家元首，我对此高度重视。人工智能的广泛应用也将对包括新闻业在内的各行业提出全新要求。许多专家认为，人类劳动未来将被算法取代。然而，这些变化也可能为新闻业带来新机遇，开启发展的“第二次呼吸”。目前，各类神经网络已成为有益工具，能够搜索、分析所需信息，生成受欢迎的独特内容。哈萨克斯坦记者历来富有创造力、敢于创新、勇于发展。我相信你们将充分利用新技术的潜力。今天，我国已为媒体领域，包括博客圈的发展，创造了良好条件。你们肩负着从事件中心传播真实信息的重要使命，深刻认识到这一点非常关键。-托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫总统指出，在动荡和充满不确定性的时代，首要任务是维护国家团结，珍视我们最宝贵的财富——稳定与和平。

—在这样的背景下，记者肩负着特殊的信任与重大责任。事实上，语言是一种极其强大的武器，一句话可以促成敌对国家和解，也能让友好国家反目。因此，要深刻理解言语的力量，感受它的分量。在信息洪流中，提供可靠数据和权威分析的意义日益突出。记者的启蒙使命已居于首位，仔细筛选信息、为公众指明正确方向至关重要。在这方面，你们可以称得上信息世界的北极星。我相信我们的记者能够从国家利益的角度分析每一条信息。因为我阅读大量文章，对你们撰写的作品和观点都很熟悉。如今，我们的记者活跃在各个领域，记者出身的杰出作家、社会活动家不胜枚举，信息领域的代表在议会和地方代表机构中也取得了成功，还有不少人担任地方和中央行政职务。这充分证明，记者是综合性专业人士。-托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫总统还特别提到，本次大会特邀信息领域的杰出代表出席。

—萨吾克·扎罕诺娃、扎热勒卡普·贝森拜吾勒、沙尔汗·卡兹古勒等新闻界前辈今天都在座。你们为国家信息事业发展作出了巨大贡献，整整一代记者都以你们为榜样。我向你们表示衷心的感谢。无论在哪个行业，辛勤工作都应得到公正评价，这正是我们共同建设公正社会的基石。-托卡耶夫说。

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按惯例，国家元首向记者们颁发了总统奖、感谢状，并向媒体界代表颁授了国家奖章。活动中，新闻界资深人士沙尔汗·卡兹古勒、《哈萨克斯坦真理报》编辑尤利娅·马格尔以及哈巴尔电视台主持人古丽纳兹娅·扎热波娃分别发表了讲话。

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【编译：阿遥】