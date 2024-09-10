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    11:49, 10 9月 2024 | GMT +6

    沙特投资者有意与哈萨克斯坦开展水利合作

    沙特投资者有意与哈萨克斯坦开展水利合作
    Фото: Сув ресурслари вазирлиги

    哈萨克国际通讯社讯）9日，水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫与沙特发展基金（SFD）总干事苏丹·阿卜杜勒拉赫曼·阿尔·马尔沙迪及欧佩克基金总裁阿卜杜勒哈米德·哈利法举行会晤，双方就双边合作的未来发展前景及潜在项目展开了深入讨论。

    在会谈中，努尔吉格托夫详细介绍了哈萨克斯坦2024-2028年水利部门综合发展规划实施进展，尤其是水利设施建设和改造方面的工作。

    努尔吉格托夫还向投资方建议，在水利部门自动化和数字化、地下水开发、集中供水系统改造以及人才培养等领域展开合作。

    此外，双方还讨论了如何改善哈萨克斯坦水利科学研究所、水资源信息分析中心以及国家水文地质局的物质技术条件。

    沙特投资者有意与哈萨克斯坦开展水利合作
    Фото: 水资源和灌溉部

    投资方对此表示了浓厚兴趣，表示愿意参与哈萨克斯坦的水利部门建设项目。双方同意成立联合工作组，继续就相关事宜展开进一步的讨论，以确保合作的顺利推进。

    沙特投资者有意与哈萨克斯坦开展水利合作
    Фото: Сув ресурслари вазирлиги

    -我们已与伊斯兰开发银行签署了会谈纪要，接下来，双方将进入下一阶段——签署协议。这将为大量资金投入哈萨克斯坦水利部门铺平道路。国家元首一直强调吸引投资进入水利事业的重要性，为此，我们正在积极与国际金融机构进行谈判。-努尔吉格托夫表示。

    【编译：阿遥】

     

    标签:
    投资 哈萨克斯坦与中东 水利
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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