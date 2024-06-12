哈萨克斯坦消费者倾向于购买什么价位的汽车？

Kolesa集团首席执行官德米特里·博塔诺夫（Dmitry Botanov）在首届Kursiv汽车论坛上表示，目前在Kolesa.kz网站上，约有70%的人在搜索500万坚戈以下的汽车。也就是说，哈萨克斯坦消费者主要对价格较低的汽车感兴趣。

50%的人还考虑1000万坚戈以下的汽车。约有30-35%的人浏览新车的价格，但只有6-7%的人打电话购买这些汽车。考虑到通货膨胀因素，这一趋势近年来几乎没有变化。

德米特里·博塔诺夫还表示，分析人士注意到，每年都会有几个百分点的轻微变化，即向更昂贵的汽车转移。尽管如此，价格仍然是人们在购车时考虑的主要因素，高出其他参数数倍。

该平台的用户每月达到550万，其中150万人会搜索新车，这一数据在过去三年中增长了三倍。

- 我们看到，德国汽车（主要是欧洲汽车）的份额逐年略有下降，日本、中国和韩国的汽车略有增长，俄罗斯汽车的份额略有下降。总之，这一切看起来是合理的。我认为很明显，这在很大程度上与经销商、分销商等现实情况有关，这是可以理解的。- 德米特里·博塔诺夫说。

他表示，与丰田或现代汽车相比，德国汽车的买家品牌忠诚度最高，当然，他们也“乐于”考虑购买中国品牌汽车。

Kolesa是哈萨克斯坦最大的汽车交易平台之一，主打二手车交易，提供在线查看车辆信息和图片的功能，并支持线下看车和试驾，还提供汽车保险和金融服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】