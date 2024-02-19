哈萨克斯坦名胜古迹之阿布赉汗官邸

阿布赉汗是哈萨克汗国的伟大统治者，他对草原人民的统一产生了巨大的影响。

博物馆工作的主要思想是展示阿布赉汗的生活和工作。

博物馆由四个大厅组成，其中陈列着过去几年与这位伟大统治者有关的材料。

Фото: Kazinform

在第一个大厅里，游客可以看到年轻阿布赉汗的童年和青年时代有关的各种历史记录，了解他的起源历史。

第二个大厅展示了阿布赉居住的传统哈萨克式住宅，第三个大厅展示了家居用品、武器、可汗的衣服，当然还有汗本人的塑像。

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第四个大厅将让参观者了解阿布赉汗的个性，以及他作为一个有远见的统治者和一个有才华的外交官所做工作的一些方面。

阿布赉汗官邸对于每一位求知欲旺盛的旅行者来说都是一个圣地，也是北哈萨克斯坦州的所有客人真正难忘的地方。

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怎么到达？

«阿布赉汗官邸»博物馆综合体位于：卡里玛·苏特尤舍夫（Karim Sutyushev），1B。除星期一外，您可以在任何一天参观博物馆。您可以乘6号路公共汽车（«学院»站）、7号路公共汽车（«话剧院»站）到达那里。您也可以使用出租车服务。

饮食和过夜

因为博物馆位于市区内，所以跟吃饭和过夜的地方不会出问题。

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