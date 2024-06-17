古尔邦节之际 国家元首收到多国领导人贺信

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在贺信中强调指出，有赖于两国领导人的政治意愿和共同行动，两国人民数个世纪的友好合作和睦邻友好关系已上升为战略伙伴关系和同盟关系。米尔济约耶夫祝愿托卡耶夫在任期内取得良好成绩，祝福哈萨克斯坦人民和谐幸福。

吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫在贺信中表示，旨在宣扬仁爱慈悲价值观的古尔邦节之际，他祝愿友好的哈萨克斯坦人民所有的美好愿望都能得到实现。

- 我们两国之间建立的密切友好关系在未来将继续加强，造福我们兄弟人民。- 扎帕罗夫在贺信中说。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在贺信中祝愿哈萨克斯坦总统身体健康、万事如意，祝福哈萨克斯坦人民永享和平幸福。

- 共同的文化和精神价值观，尤其是被所有穆斯林视为神圣节日的古尔邦节，是铸就了我们兄弟般的人民友好团结关系的基石，令我们因共同的美好愿望而团结在一起。- 塔吉克斯坦总统写道。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫在贺词中指出，这个神圣的节日有着数千年的历史根源，揭示了人类的精神价值，有助于加强穆斯林社区之间的相互理解和信念。

古尔邦节之际，向哈萨克斯坦总统发来贺信贺函的国家和国际组织领导人还包括：阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西，约旦国王阿卜杜拉二世，摩洛哥国王穆罕默德六世，科威特埃米尔谢赫米沙尔·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫，阿曼苏丹海萨姆·本·塔里克，巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯，阿联酋副总统、总理、迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆，阿联酋副总统、副总理谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，经济合作组织秘书长库斯拉夫·诺齐里，伊斯兰合作组织秘书长希辛·卜拉欣·塔哈等。

来自各国和各个国际组织的、旨在向哈萨克斯坦总统和人民致以古尔邦节祝贺的贺信仍在不断发来。

【编译：木合塔尔·木拉提】