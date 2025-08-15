“丝路之星”歌唱大赛：哈萨克斯坦参赛歌手确定

哈萨克斯坦歌手在"哈萨克媒体中心"（Kazmedia）举行的新闻发布会上表示，很荣幸能够参加该国际音乐大赛。

- 这是一个很大的责任。我已经很久没参加过任何比赛了，在舞台上和乐队表演完之后，我就忘了参加比赛的感觉。因此，收到邀请时，我当然认真思考了自己能在这个项目中展现多少实力。但我欣然接受了，因为能在世界舞台上挥舞我们国家的蓝旗对我来说是莫大的荣幸。非常感谢你们给我这个机会！我会尽全力争取。 -他说。

Фото: Kazinform

他还指出，该节目的主题每期都会发生变化，由于比赛要求，他无法透露具体细节。

据此前报道，本次大赛将汇聚来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国在内的12个国家选手。

节目录制将于8月20日启动，11月22日总决赛将在丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）及各参赛国主要电视台同步直播。

【编译：小穆】