“丝路之星”项目落地阿斯塔纳 哈中媒体携手打造跨文化音乐盛会

哈萨克斯坦总统广播电视综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃与中国中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄代表双方在协议上签字。

“丝路之星”是首个由中亚国家、高加索地区及中国歌手共同参与的音乐项目，计划内容包括竞演表演、专题节目以及大型晚会。不同语言的歌曲演绎和跨文化音乐合作将为参与国家搭建一座文化创意的对话桥梁。该项目将在Silk Way频道和CGTN频道同步播出，覆盖上述区域的广大观众。

—今天签署的协议标志着我们两家媒体机构合作迈入新阶段。哈萨克斯坦与中国的两大主流媒体将首次联手打造国际大型项目。-卡吉巴耶娃表示。

慎海雄则指出，联合推出“丝路之星”项目不仅契合双方的战略合作水平，也为两大媒体机构提供了全新而独特的合作体验。

—“丝路之星”的规模体现了我们之间深厚的伙伴关系。此次合作对双方而言都是一次全新的尝试。-慎海雄说。

此外，双方还签署了另一份协议，拟在媒体领域继续推进多项联合项目。

据介绍，2024-2025年期间，哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中央广播电视总台已联合实施多项节目，包括“阿斯塔纳—北京”电视桥、“上合组织—通过多边对话增强实力”电视会议以及“上合组织连线”特别节目。两国媒体还开展了纪录片的定期互换与播出。

哈萨克斯坦总统广播电视综合体是哈国全周期媒体机构之一，旗下包括Jibek Joly国家电视台、Silk Way国际频道、Silk Way Cinema频道、哈萨克国际通讯社以及纪录片制作中心。

中国中央广播电视总台（CMG）是全球最大媒体集团之一，旗下包括中央电视台（CCTV）、中国国际电视台（CGTN）、中央人民广播电台（CNR）和中国国际广播电台（CRI），共拥有47个电视频道、17个广播频率及17份报纸出版物。

【编译：阿遥】