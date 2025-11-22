丝路之星首季落幕：迪玛希亲手颁奖 蒙古国选手米歇尔·约瑟夫夺冠

决赛开场，哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林宣读了国家元首、哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发来的贺信。

总统在信中指出：

“Silk Way Star是深化亚洲国家精神融合、巩固各国人民友谊的独特创举，是文化外交的生动实践，也是充分展现各国民族传统与创造力的绝佳舞台。”

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

本季《Silk Way Star》汇聚哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、韩国12国最强音，共同呈现了一场跨越欧亚的文化与音乐盛宴。

晋级决赛的七位决赛选手分别来自亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、蒙古国、乌兹别克斯坦与马来西亚。

他们全部使用母语献唱，辅以哈萨克斯坦顶尖团队量身打造的华丽舞台、视觉特效与造型设计，将各自民族的文化底蕴与现代音乐美学完美结合，赢得全场数次起立鼓掌。

Кадр из видео

总冠军通过“评委评分＋观众线上投票”相结合的方式产生，每部分各占 50%。线上投票在 silkwaystar.org 网站进行，仅在直播时段内开放，开始与结束时间由主持人在现场公布。大赛采用与“欧洲歌唱大赛”类似的投票规则，旨在确保透明度和公平性。

哈萨克斯坦总统电视广播综合体总干事饶珊·卡吉巴耶娃在颁奖仪式上致辞：

“今年6月，托卡耶夫总统与习近平主席会晤期间，双方正式签署启动这一汇聚12国歌手的国际音乐项目协议。我要特别感谢倡议者——国务顾问叶尔兰·卡林先生对Jibek Joly电视台的信任，也衷心感谢中国中央广播电视总台及台长慎海雄先生给予的全方位支持。决赛选手的备战由哈萨克斯坦最优秀的声乐教师、编舞、导演、造型师与技术团队全程护航，才成就了今晚这场视觉与听觉的顶级盛宴。”

Кадр из видео

决赛盛况由Jibek Joly电视台现场直播，全球潜在收视观众超过10亿人，覆盖范围从巴库一路延伸至乌兰巴托。阿塞拜疆Space TV、塔吉克斯坦“萨菲纳”、吉尔吉斯斯坦“音乐”与“马达尼亚特”、蒙古国UBS与AIST Global、乌兹别克斯坦Zor TV以及格鲁吉亚Georgian Times同步转播。

该项目根据哈萨克斯坦总统电视广播中心与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议共同实施，是两国文化与媒体合作的重要成果之一。

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

此前，中国著名作曲家、评委洪兵在接受哈通社采访时表示，《Silk Way Star》已远远超越歌唱比赛本身，成为亚洲各国文化深度交融的真正舞台。

米歇尔·约瑟夫的夺冠为本季画上圆满句号，也标志着亚洲音乐新力量的集体崛起。

【编译：木合塔尔·木拉提】