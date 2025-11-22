评委洪兵：丝路之星已成亚洲文化交融的真正舞台

“在这里，我们看到的不只是歌声，更是人与人、国家与国家之间的彼此认知和靠近。这一点极其珍贵。如果只是一场单纯的歌唱比拼，意义会显得单薄；但当每一位选手都把自己的民族元素、母语情感和生活方式融入表演时，观众就能真正走进另一个国家的文化肌理——这才是项目最打动我的地方。”洪兵说。

他特别欣赏节目在每一期都巧妙嵌入不同民族符号的设计，让文化呈现更加立体生动。

他进一步评价道：“整档节目的制作水准和结构设计非常精良。它的整体框架与《欧洲歌唱大赛》有相似之处，但互动性更强、观众参与度更高，某种意义上甚至超越了Eurovision。欧洲歌唱大赛更多是舞台上的华丽展示，而Silk Way Star让每一位观众都成为文化交流的亲历者。”

“Silk Way Star”项目是根据哈萨克斯坦总统电视广播中心与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议共同实施的，是两国文化与媒体合作的重要成果之一。

大赛汇聚了来自 12 个国家的优秀歌手，包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。

目前，Jibek Joly电视台正在现场直播Silk Way Star首季总决赛，全球潜在覆盖观众超过10亿人。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已向项目全体参赛选手发表贺信。

【编译：木合塔尔·木拉提】