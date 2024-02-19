巴尔喀什之虎：愿回国执教、创造更多拳击传奇

-在我的职业生涯中，能够代表祖国哈萨克斯坦参与各项赛事一直是我的自豪。我有幸与亚历山大·阿帕钦斯基、阿卜杜萨拉木·努尔玛罕诺夫、菲利克斯·崔、雅罗斯拉夫·费蒂索夫、斯坦尼斯拉夫·博尔德列夫等多位杰出教练合作。毫无疑问，他们是这一领域的行家。正因为有幸与他们合作，我才得以实现自我并在拳击运动中取得如此高的成就。我还曾与美国教练合作。近年来，我经常想起回到祖国。我想念我的故乡。如果祖国向我发出邀请，我当然会很乐意考虑。-吉罗夫说。

吉罗夫曾是1996年亚特兰大奥运会拳击项目的冠军。他强调，在即将到来的巴黎奥运会上，哈萨克斯坦拳击手有充分的理由期待获得金牌。

-尽管在上一届奥运会上我们的拳击手未能获得金牌，但哈萨克斯坦拳击队永远不可忽视。这一点全世界都明白。希望国家队能够做好充分准备，赢得尽可能多的巴黎奥运会参赛资格。和所有哈萨克斯坦人一样，我期待在法国首都听到我国的国歌。-他表示。

吉罗夫，1974年出生，是哈萨克斯坦著名的拳击运动员，曾获得1996年亚特兰大奥运会金牌、2000年职业拳击IBF世界冠军。退役后，吉罗夫定居美国。

【编译：阿遥】