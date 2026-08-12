知识、活力与担当：哈萨克斯坦青年今日面貌

而在哈萨克斯坦，14至35岁的青年约有619.2万人。这是一个覆盖范围十分广泛的社会群体，从在校学生，到青年科学家、IT专业人士、企业家和公务员，均是其中的重要组成部分。

渴求知识、掌握新技术以及拥有创新思维，是当代青年身上的主要特征。然而，每当人们谈及青年在政治和社会生活中的作用、教育状况以及职业发展时，往往习惯于将欧洲国家和美国的经验作为参照。

那么，在独立迎来35周年之际，哈萨克斯坦青年的真实面貌究竟如何？他们取得了哪些主要成就，又面临着哪些现实问题？青年在国家和社会生活中扮演着怎样的角色？哈通社记者带着这些问题，对这一议题进行了全方位、多角度的调查。

教育：青年的核心资本

正如乔罕·瓦里汗诺夫所言，一个民族要走向成熟、繁荣发展，首先需要自由与知识。如今，我国绝大多数青年都对知识抱有浓厚兴趣。他们从年轻时起便追求优质教育，并将考入优秀高等学府作为自己的目标。

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据“青年”科学研究中心统计，今年将教育视为人生主要价值之一的青年比例，已从13.8%上升至23.7%。

根据去年统计结果，哈萨克斯坦拥有高等教育学历的青年人数已达65.5万人，占青年总数的11%。

“阿拉木图市在这一指标上位居首位。该市青年中有28%拥有高等教育学历，也就是说，每三名青年中就有一人完成了大学学业。阿拉木图是我国大学和科研机构高度集中的大型教育中心。排在第二位的是奇姆肯特市，青年高等教育比例为21%。第三位是阿斯塔纳市，比例为19%。”青年研究中心主任古丽斯汗·纳赫巴耶娃表示。

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完成高等教育后继续在硕士和博士阶段深造的青年同样不在少数。国家每年提供的各类教育资助便是一个有力证明。

不断提升专业能力、投身科学研究的青年研究人员队伍也在持续壮大。2025年数据显示，哈萨克斯坦共有5.14万名科研人员，其中8.7千人为34岁以下青年。全国科研人员中，青年占比达到16.94%。

走出国门深造、学成归国的青年

谈及教育，就绕不开“博拉沙克”国际奖学金项目。拥有33年历史的这一项目，为众多哈萨克斯坦青年打开了赴世界一流高等学府求学的大门。

目前，曾在美国、英国、德国和法国等国高校接受教育的哈萨克斯坦公民已超过1.3万人。更重要的是，其中绝大多数人选择学成归国，并将所学知识和积累的经验用于国家发展。

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在该项目毕业生中，45%选择自主创业和商业领域，25%在公共部门工作，18%进入国家级企业。此外，790多名专业人才在医疗卫生领域工作，842名毕业生则在中小学和高等院校任教。

这还仅仅是通过一个国家项目赴海外学习并回国工作的青年群体。如果再将通过高校合作机制以及各类国际项目赴海外求学的哈萨克斯坦青年计算在内，这一群体的规模及其影响力无疑更为广泛。

就业：机遇与挑战并存

当前，年轻一代在我国的就业情况如何？对此，哈萨克斯坦劳动和人口社会保障部作出了回应。

据该部统计，近年来青年失业率呈下降趋势。

“2020年，15至28岁青年失业率处于3.6%至4.0%之间，而2025年至2026年期间，这一指标稳定在3.1%的水平。”该部门通报称。

“青年实践”项目也为青年积累初次工作经验、实现稳定就业提供了机会。过去两年，共有约3.9万名青年参与该项目，其中6500人实现稳定就业。

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不过，现实问题依然存在。2026年，哈萨克斯坦NEET青年，即不升学、不就业、不参加职业培训的青年，占青年总数的5.8%，人数达到32.79万人。

“目前，劳动力市场对数字和信息技术、工程技术类专业人才的需求较高。为进一步提升青年在劳动力市场上的竞争力，目前正在采取职业导向、技能提升以及促进就业等一系列措施。”该部在声明中指出。

通往安居之路：青年住房支持政策

青年有了教育背景，也大多拥有了稳定工作，那么住房问题又是如何解决的？

国家统计局数据显示，去年有超过11.5万名青年组建家庭。对于年轻家庭而言，拥有属于自己的住房是一个重要的人生目标。为了实现这一目标，许多青年会提前开立储蓄账户，为购买住房做好准备。

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据家庭银行提供的数据，过去五年，共有145242名35岁以下青年拥有了自己的住房。其中，“纳吾鲁兹”住房项目发挥了重要作用——该项目发放的住房贷款中，超过60%的获得者为35岁及以下公民。

“截至2026年，以住房需求者身份登记在册的35岁以下哈萨克斯坦公民及归侨共有570265人。其中，人数最多的是突厥斯坦州，达72838人；其次是奇姆肯特市，为55753人；阿拉木图市为44337人。”家庭银行表示。

在解决青年住房问题方面，国家也推出了专门的支持项目。目前，全国17个地区正在实施由地方政府联合推出、面向社会领域专业人员的住房优惠项目。

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根据这些项目，购房首付款最低为10%，贷款年利率最低为5%。得益于这些政策机制，已有12400个年轻家庭获得住房，融资总额达到2582亿坚戈。

公共服务体系中的青年领军者

积极参与国家政治和公共事务的青年队伍正在不断壮大。目前，超过2.8万名35岁以下公民在公共服务体系中工作，占该领域专业人员总数的33.3%。

虽然年纪尚轻，但已有4300名青年担任领导职务。而大学毕业后便选择到基层地区从事公共服务的毕业生，过去四年累计达到845人。与此同时，各地区公共服务岗位的空缺数量也在减少。此前这一数字超过3000个，如今已降至约1500个。

因基层工作负担较重而选择转向其他领域的青年比例也在下降。据公务员事务机构统计，近期这一流失指标下降了21%。

“总统青年人才后备库项目受到社会各界高度关注。项目启动以来，四轮选拔共收到超过9.8万份申请。2019年收到的申请约为1.3万份，而到2025年，这一数字已达到3.2万份。最终共有450人进入人才后备库，其中78.4%已进入国家公共管理体系工作。2024年，各地区青年人才后备库也正式建立，共选拔出556人，其中半数以上已经就业。”哈萨克斯坦公务员事务署在官方答复中表示。

从创意到实践：青年创业迎来新机遇

青年对新兴领域的兴趣十分浓厚。越来越多年轻创业者将新颖想法付诸实践，创办自己的事业。其中一些人不仅提高了自身收入，也为其他人创造了就业机会。

国家统计局数据显示，目前全国登记在册的35岁以下个体工商户共有735835户，其中94.8%处于正常经营状态。这一数据直观反映出青年群体对自主创业的积极态度。

Фото: Kazinform/ Nano Banana

年轻创业者主要集中在大型城市和南部地区。根据官方数据，他们选择的创业领域主要包括：

批发和零售贸易，占41.8%，共307742个经营主体；

服务业，占18.6%，共136719个经营主体；

制造业，占6.1%，共44638个经营主体；

农业，占4.1%，共30270个经营主体；

建筑业，占3.4%，共25304个经营主体。

国家提供的多层次政策支持机制，也为青年创业发挥了重要作用。对于拥有独特创意和创业理念的公民，国家还提供专门的无偿资助。

“2021年至2025年，用于支持青年创业的信贷资金总额超过1万亿坚戈。其中，通过贷款贴息机制为1.3万多个项目提供了7250亿坚戈支持，通过信用担保工具为近1.9万个项目提供了3260亿坚戈的担保支持。这些支持资金主要投向制造业、交通和仓储以及贸易等领域。”哈萨克斯坦国家经济部表示。

仅在2021年至2024年期间，获得上述政策支持的青年创业者就创造了近3000个新的就业岗位。由此可见，当代青年正通过将创新理念转化为实际行动，为国家经济发展注入持续活力。

青年的新面貌：积极践行公民责任

当代青年同样积极参与各类社会公益活动。这一点不仅可以从日常新闻报道中感受到，在各大社交媒体的文字和图片分享中也随处可见。愿意参与社会事务、随时准备向陷入困境的人伸出援手的青年队伍正在不断壮大。

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据文化和信息部统计，目前全国有超过22万名青年长期从事志愿服务。而2020年，这一数字还不到5万人。目前，全国共有800多家志愿服务组织，而六年前这一数字仅约为200家。

“志愿服务领域的倡议团体数量在过去五年增长了10倍。2020年，这类团体有350个，到2025年已增加至3500个。不仅如此，志愿服务运动在中老年群体中也发展迅速。2025年，‘白银志愿者’人数达到6000人，与2020年相比增长了8倍。”该部在官方答复中指出。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

目前，全国共有19个全国性青年组织活跃在各领域。它们在培养青年领导能力、提高社会参与度以及支持公民自发倡议方面发挥着重要作用。

“如今，我们的青年思想活跃、视野开阔、富有责任感。目前，‘光明青年’（Жастар рухы）拥有近10万名活跃成员。青年积极参与‘清洁哈萨克斯坦’、‘法治与秩序’以及志愿服务等社会倡议。当代青年随时准备走在前列、回馈社会。同时，他们也不对政治问题冷眼旁观，而是敢于公开表达自己的观点。”青年精神社会联合会主席阿尔斯兰别克·玛赫祖穆表示。

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哈萨克斯坦青年：新时代的新生代力量

总而言之，以上只是我们所涉及的青年生活中的几个方面。如今，越来越多青年正在学习外语、掌握数字技术、探索人工智能。他们将自身所学转化为一个个新项目和初创企业，为新的发展方向打开空间。

青年在体育领域取得的成绩同样受到广泛关注。年轻运动员的胜利和突破几乎每天都会出现在媒体报道中。他们对健康生活方式的兴趣也在不断提升。例如，将合理饮食和健康生活方式视为重要价值的青年比例，已从22.1%上升至30.9%。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

如果要把青年在各个领域取得的成就一一列举出来，一篇文章恐怕远远容纳不下。这里既有在国际大型企业中积累经验的青年，也有在科学和技术领域探索新方向的青年才俊。每一个人的成长道路，本身就是一段值得讲述的故事。

最重要的是，在哈萨克斯坦独立35周年之际，哈萨克斯坦青年正在与时代同步成长。一支崇尚知识、充满活力、对新机遇保持开放态度的新生代力量正在不断壮大。

我们没有必要刻意将他们与欧洲国家或美国的青年进行比较。每个国家都有不同的发展道路，也拥有不同的发展条件和机遇。更重要的是，我们应当珍视自身取得的每一项成就，也应当看到哈萨克斯坦青年正在为国家未来不断贡献的力量。