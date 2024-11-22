世界之最——那些与哈萨克斯坦有关的吉尼斯世界纪录

实际上，在哈萨克斯坦，很多人也通过令人惊叹的成就，被记录在了吉尼斯纪录当中。

此外，在广袤的哈萨克大地上，也有更多足以堪称奇迹的自然景观，被收录在记录之中。

今天，就让我们一起看看有关哈萨克斯坦的那些吉尼斯世界纪录。

世界上最大的内陆国家

哈萨克斯坦是世界上领土面积第九大的国家，其总面积达到了270万平方公里。

Astana. Photo credit: Adlet Beremkulov/ Kazinform

根据吉尼斯世界纪录大全，我们的国家是世界上最大的内陆国。

哈萨克斯坦的邻国包括俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯和土库曼斯坦。

不过，世界上最大的内陆水体——里海的一部分属于哈萨克斯坦。

世界上最大的干草原

哈萨克斯坦拥有世界上最大的干草原——哈萨克草原。

Kazakhstan’s steppe. Photo credit: Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan

这片大草原从里海盆地、咸海以北一直到阿尔泰山脉，东西绵延超过2200公里，其总面积达到了804450平方公里。

在1950年左右启动垦殖运动之前，哈萨克草原一直是畜牧养殖业为主的区域。

拳击领域的“哈萨克重量级”

2016 年巴西里约热内卢夏季奥运会上，拳击手达尼亚尔·叶留斯诺夫获得了 69 公斤级的金牌。这是即巴赫提亚尔·阿尔塔耶夫在2004年，巴赫特·萨尔瑟克巴耶夫在2008年，塞利克·萨皮耶夫在2012年夏季奥运会上夺金之后，哈萨克斯坦拳击运动员连续第四次在奥运会拳击赛事的同一个级别中夺金。

Daniyar Yeleussinov. Photo credit: sports.kz

由于这一四连冠的成绩，奥运拳击69公斤级项目，一度被称之为“哈萨克重量级”。

这也是哈萨克斯坦被记录在册的吉尼斯纪录之一。

最年轻的国际象棋大师

比比萨拉•阿萨乌巴耶娃在波兰首都华沙举行的2021年世界快速和闪电国际象棋锦标赛（FIDE World Rapid and Blitz Championships 2021）上夺得了闪电战（Blitz）的冠军，成为国际象棋史上最年轻的世界冠军。

Bibisara Assaubayeva. Photo credit: Kazakhstan Chess Federation

其成就也吉尼斯世界纪录官方正式确认，当时哈萨克斯坦选手年龄为17岁307天，成为最年轻的国际象棋世界冠军。

比比萨拉•阿萨乌巴耶娃还拥有国际大师和女子特级大师称号，并且曾经是其参与过的所有年龄段赛事的冠军头衔获得者。

最大的包尔萨克

2014年，阿拉木图“时代”电视频道（现第七频道）烹制出世界上最大的包尔萨克，重达856公斤，引起人们的关注。

这一纪录在2024年再次被打破。在库斯塔奈地区的“Baurysak Fest”嘉年华上，烹饪了 2 339 .65公斤重的包尔萨克。

最多元民族的音乐团

2022年9月6日，在阿斯塔纳的和平和谐宫，由51个民族的乐手组成的音乐团共同进行了一场演出。因为音乐团成员民族属性的多元性，这场演出也被记录在了吉尼斯大全之中。

Photo credit: guinnessworldrecords.com

这同时也是哈萨克斯坦社会多元平等和谐的一个明证。

世界上最高的夜间滑雪道

阿拉木图琼布拉克拥有世界上最高的夜间滑雪道，其海拔达到了2300米。

Shymbulak. Photo credit: Alexandr Pavskiy/ Kazinform

【编译：木合塔尔·木拉提】