“音乐之桥：哈萨克斯坦—日本”音乐会在阿拉木图举行

据哈萨克斯坦共和国文化和信息部新闻处消息，音乐会开幕前，日本国际文化交流委员会代表在爱乐乐团大厅向公众展示了日本传统茶道，并举办了日本将棋（即日本象棋）大师班。三弦三味线乐团的现场演奏也让观众近距离领略了日本文化的魅力。

本次活动由哈萨克斯坦共和国文化和信息部以及日本驻哈萨克斯坦大使馆支持举办。阿布迪拉舍夫国立哈萨克学术交响乐团登台献艺，指挥由国际及共和国比赛获奖者库安尼什·伊斯马伊洛夫担任。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

来自日本的五位艺术家——三味线演奏家美浓田小平、 小提琴手胜村真由子、双簧管演奏家宫村和弘、 小号手辻本光邦以及鼓手望月太左市郎——在爱乐厅舞台上展现了日本音乐的独特风采。

音乐会上演了朱巴诺娃的《小提琴与管弦乐协奏曲》第一乐章、尤达科夫的《诗篇》、和田（Wada）的《风水境（Fusuikyo）》、阿鲁秋尼扬的《小号与管弦乐协奏曲》等经典作品。此外，小栗的《双簧管与管弦乐叙事曲》以及星野的《在光芒下的祈祷与游戏》（为双簧管、鼓与管弦乐而作）尤为引人注目。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

这场文化盛事以音乐为媒，进一步巩固了两国间的精神纽带与友好情谊。

【编译：木合塔尔·木拉提】