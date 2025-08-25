“丝路之星”国际音乐大赛在北京正式启动

此次活动探讨了媒体在推动上海合作组织人文议程、加强国家间长期伙伴关系和相互理解方面的作用。此外，特别关注了人工智能、大数据和多媒体格式等正在改变现代通信方式的新技术。

论坛框架下还举行了哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台（China Media Group）的联合项目“丝路之星”国际音乐秀开幕式。

中国中共中央政治局委员、宣传部部长李书磊指出，“丝路之星”项目的规模体现了哈中两国文化和人文合作的战略高度。他预祝该项目取得成功。

- “丝路之星”已成为文化交流的新平台。该项目旨在凝聚人才、国家和人民，搭建一座信任与激励的桥梁。 -哈总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃说。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄表示，该音乐节目第一季将在中国家庭娱乐频道CCTV-3播出。此外，他还重申了在中国录制第二季的意向。

与会者指出，论坛在上合组织峰会前夕具有重要意义，并强调“丝路之星”项目在进一步拓展上合组织成员国文化和人文合作方面发挥着重要作用。

据此前报道，“丝路之星”音乐竞赛将汇聚来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国在内的12个国家选手。

节目录制将于8月20日启动，11月22日总决赛将在丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）及各参赛国主要电视台同步直播。

