四只俄罗斯老虎何时运抵哈国？生态部回应引入进展

生态和自然资源部表示，目前，哈俄两国就老虎引入问题正通过跨国工作组开展会谈。生态和自然资源部正全面研究将首批俄罗斯老虎引入哈萨克斯坦的相关事项，具体运抵时间尚未确定。

值得一提的是，2024年9月21日，两只老虎已从荷兰海恩德霍尔姆动物园运抵“伊犁-巴尔喀什”自然保护区。目前这两只老虎状况良好，已平安度过首个冬季。

据生态和自然资源部介绍，由于老虎处于围栏区域，其日常护理工作由“老虎”猫科动物保护协会负责。保护区工作人员的主要职责是防止非法活动、预防森林火灾、沿巴尔喀什湖岸巡逻并通过专门哨所进行监测。保护区编制内并未设立专职老虎饲养员，因此与猫科动物保护协会签订了合同，由该协会承担老虎饲养、监测和医疗服务工作，保护区负责对相关工作进行监督。

另据了解，2010年在圣彼得堡举行的全球老虎保护国际论坛上，根据世界自然基金会（WWF）的提议，哈萨克斯坦和俄罗斯宣布启动中亚老虎再引入项目。随后，专家对乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、伊朗、吉尔吉斯斯坦、中国、塔吉克斯坦和土耳其等可能适合图兰虎栖息的地区进行了研究分析，最终确定了两个优先地点：乌兹别克斯坦咸海地区和哈萨克斯坦巴尔喀什湖附近地区。世界自然基金会支持在哈萨克斯坦巴尔喀什地区通过阿穆尔虎繁育恢复图兰虎种群的倡议。2017年9月8日，哈萨克斯坦政府宣布将在伊犁-巴尔喀什地区实施老虎再引入计划，并与WWF签署了联合项目备忘录。

【编译：阿遥】