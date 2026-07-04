专访东京知事小池百合子：阿斯塔纳是一座风格独特、前景光明的现代化大都市

（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳城市日前夕，东京知事小池百合子（Юрико Коикэ）接受哈萨克国际通讯社记者专访时表示，阿斯塔纳正快速发展成为一座现代化城市以及欧亚地区的重要商务和旅游枢纽。她认为，东京与阿斯塔纳作为两国首都和国家发展的重要引擎，应进一步深化合作，共同探索可持续城市发展的有效路径。

今年5月，小池百合子对哈萨克斯坦进行了正式访问。访问期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为表彰其为深化哈日友好关系作出的重要贡献，向她授予一级“友谊”勋章。

共同应对挑战，深化城市间合作

哈通社： 您此次访问阿斯塔纳的主要目的是什么？您认为此访取得了哪些重要成果？

小池百合子： 我此次是应哈萨克斯坦政府邀请访问贵国，并会见了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统和阿斯塔纳市长杰恩斯·哈斯穆别克。去年12月，东京市政府与阿斯塔纳市政府签署了谅解备忘录。此次访问期间，我专程了解了参与落实该备忘录的相关机构工作情况。

我们举办了一系列大型活动，重点推动东京从事绿色转型领域的初创企业和中小企业发展。同时，我还了解了人工智能、自然灾害预防、教育以及鲟鱼养殖等多个领域的合作项目。

我相信，此访将有助于双方深化在共同议题上的合作，增强国际竞争力，并为东京和阿斯塔纳带来切实收益。

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东京经验可为阿斯塔纳提供借鉴

哈通社： 东京被誉为世界上最具科技水平和宜居性的超级城市之一。您认为日本哪些经验值得阿斯塔纳借鉴？而哈萨克斯坦哪些发展理念又会引起东京的兴趣？

小池百合子： 东京最重要的优势在于安全、防灾和可持续发展，而这些都建立在先进技术基础之上。

例如，为应对洪水风险，我们建设了地下调蓄水库，利用人工智能系统预测水位变化，并通过无人机技术快速评估灾情。为了减轻地震带来的影响，我们持续加强建筑物的抗震能力，提高其抵御地震的水平。哈萨克斯坦与东京一样，也会面临洪水和地震等自然灾害，因此东京积累的经验和技术对贵国具有重要参考价值。

与此同时，哈萨克斯坦正积极发展人工智能、“智慧城市”等数字化项目。东京同样正在推进“智慧东京”理念，希望为所有居民创造更高质量的生活。因此，哈萨克斯坦在数字化领域取得的成果也令我们十分关注，并可能成为东京值得借鉴的宝贵经验。

阿斯塔纳和东京都是各自国家的首都和发展引擎。通过分享经验和最佳实践，我们能够携手建设更加可持续的未来城市。

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教育合作将成为未来重要方向

哈通社： 您如何看待两国未来在教育领域的合作前景？

小池百合子： 我访问纳扎尔巴耶夫智力学校时，深入了解了学校的教育理念和教学环境。特别是基于国际文凭组织（International Baccalaureate）标准的课程体系，以及数学和自然科学教学给我留下了深刻印象。与学生交流时，我深切感受到他们对知识的渴望和学习热情。

东京同样高度重视数字教育的发展，并致力于培养能够与世界各国人民有效沟通、尊重文化多样性、能够在全球化环境中取得成功的人才。支持青年赴海外学习就是其中的重要举措之一。

纳扎尔巴耶夫智力学校推动教育国际化和培养高素质人才的战略思路，为东京发展全球化人才和深化国际教育合作提供了宝贵经验。我希望，此次访问能够成为双方开展知识交流和合作倡议的新起点，进一步推动教育创新发展，增进两国人民之间的友谊。

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首都合作将推动数字伙伴关系升级

哈通社： 哈萨克斯坦和日本领导人都表示，希望进一步深化数字化合作。您认为两国首都能够在推动战略伙伴关系发展中发挥什么作用？

小池百合子： 正如我此前所提到的，东京市政府与阿斯塔纳市政府于去年12月签署了关于经验交流与合作的谅解备忘录，其中一个重点方向就是数字技术。

访问阿斯塔纳期间，我参观了Alem.ai国际人工智能中心，了解了该中心的工作情况以及其在哈萨克斯坦数字生态建设中的作用。双方围绕如何利用人工智能和数字技术解决城市治理问题，以及培养相关领域人才等议题进行了交流。会谈结束后，我们再次确认，将继续在已签署的备忘录框架下保持紧密合作。

21世纪被称为“城市的世纪”。东京和阿斯塔纳作为两国首都，在国家发展中承担着特殊使命。通过加强合作和交流经验，我们能够共同应对挑战，制定更加有效的解决方案。我相信，两座城市之间的合作将进一步推动哈萨克斯坦和日本在数字领域的互动与合作。

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城市发展的核心始终是人

哈通社： 您已连续多个任期执掌世界最大的都市之一。过去10年间，您对城市治理的理念发生了哪些变化？最重要的体会是什么？

小池百合子： 今年是我担任东京知事的第10个年头。这些年来，我始终坚持两项原则：忠于公共利益，关注每一个人的需求。

无论城市规模多么庞大，其最宝贵的财富始终是人。东京拥有约1400万居民，他们共同推动着城市经济、产业、基础设施、交通和文化等各领域的发展。

没有公众的支持和信任，任何公共政策都无法取得成功。自当选东京知事以来，我持续推进支持家庭建设和儿童养育的相关政策，这些举措得到了市民的广泛支持。去年，东京新生儿数量同比增长1%，这是过去10年来首次实现增长，因此具有特殊意义。我认为，这一成果正是东京市民支持和信任的体现。

未来，我们仍将坚持把人放在城市发展的核心位置，继续推进建设一个让每个人都能感到安全、安心生活并充分实现自身价值的社会。

此前，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在总统府（阿克奥尔达）会见了东京知事小池百合子。此次访问正值哈萨克斯坦与日本建立扩大版战略伙伴关系10周年前夕。访问期间，托卡耶夫总统向小池百合子授予一级“友谊”勋章。