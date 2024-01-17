通向罗马之路：托卡耶夫总统意大利之行前瞻

2024年的首次对外访问

在访问的第一天，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将分别会见意大利总统塞尔焦·马塔雷拉和意大利总理乔治亚·梅洛尼。

此外，总统还计划会见意大利商界代表，讨论哈意经贸和投资合作的未来前景。

迄今为止，哈萨克斯坦总统还不曾与当下的意大利政府高层有过面对面的会晤。不过在过去，托卡耶夫曾经对意大利有过访问，也会见过当时的意大利领导人。

去年5月23日，意大利总理乔治亚·梅洛尼曾致电哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，双方在电话中就两国之间的政治、经贸、投资和人文合作发展前景等进行了讨论。此外，两人还就能源、交通、产业合作和农业领域的新联合项目的落实问题深入交换了意见。

关于意大利这个国家……

意大利是单一议会制共和国，国家元首是总统。行政权和政府由意大利部长会议主席领导。立法权属于两院制议会，选举产生，任期5年。

意大利总统是塞尔焦·马塔雷拉。2022年7月，意大利政府内阁因政治危机辞职。 当年9月，该国举行了特别议会选举。结果，乔治亚·梅洛尼领导的“意大利兄弟”党在参议院和众议院均赢得了绝大多数席位。右翼势力的胜利使得意大利自1945年以来第一个右翼政府得以组建。

谁是乔治亚·梅洛尼？

乔治亚·梅洛尼自2022年10月22日起担任意大利政府首脑，成为该国历史上第一位女总理。

Фото: theepochtimes.com

乔治亚·梅洛尼出生于 1977 年。她早在求学阶段就开始涉足政治。15岁时，梅洛尼成为意大利社会运动青年阵线的成员，后来还成为了右翼激进学生会“全国联盟”的领袖。2006年，她当选为意大利议会众议院议员。 2008年，31岁的梅洛尼出任贝卢斯科尼政府青年与体育部部长，成为意大利历史上最年轻的部长。

因此，乔治亚·梅洛尼在成为总理之前便已经担任过多个职务，以她的观点来看，今天她希望意大利能够主导欧盟转变为自由经济联盟的进程。据专家称，乔治亚·梅洛尼坚信她的时代已经到来。

对于国家元首的此次正式访问，我们有何期待？

根据总统府新闻局发布的信息，托卡耶夫总统将出席《哈萨克斯坦-意大利》投资圆桌会议，与该国一系列大型企业的领导人进行会晤。考虑到意大利工业在欧盟的领先地位，哈萨克斯坦和意大利之间的贸易、经济和投资关系很可能将成为国家元首与意大利商业领袖之间（ENI, Bonifiche Ferraresi, Cassa Depositie, Prestiti等企业）讨论的焦点话题。

根据哈萨克斯坦外交部的说法，国家元首在访问意大利期间，将确定双方在能源、交通、农业和信息技术领域的合作新方向，进一步推动双边合作中哈萨克斯坦提出的举措的落实（如农业综合企业、稀有金属、跨里海国际运输通道、绿色能源和食品工业、石油服务等）。

意大利——哈萨克斯坦三大经贸伙伴之一

意大利是哈萨克斯坦多边外交政策的优先方向、重要方向和战略伙伴。

两国于1992年8月21日建立外交关系。 1992年10月，意大利在哈萨克斯坦开设大使馆，1996年，哈萨克斯坦共和国在意大利开设大使馆。 2009年，意大利与哈萨克斯坦签署国家间战略伙伴关系协议。

两国建交30多年来，建立了建设性的政治互动，成立了政府间产业经济合作与交流工作组。双方国家元首、总理、官员多次互访，外交关系快速发展。

2019年，意大利发起中亚1+5协调倡议，哈萨克斯坦也参与其中并作出重要贡献。

Фото: Kazinform

在两国双边贸易额方面，2022年意大利占哈萨克斯坦对外贸易总额的比重超过11.5%，仅次于俄罗斯和中国，位居第三位。

据战略规划和改革署国家统计局统计，哈萨克斯坦有303家意资企业（数据截至2023年10月）。这些企业主要从事建筑、贸易和科技项目。在能源领域，埃尼（ENI）公司是哈萨克斯坦最大的油气合作伙伴。

埃尼（ENI）是一家专注于石油和天然气勘探、生产、运输、加工和营销等领域发展的大型综合能源公司。它在全球 79 个国家拥有 80,000 名员工。该公司自 1992 年以来一直在哈萨克斯坦开展业务，其主要经营活动在西哈州的卡拉恰甘纳克油田和北里海浅水区的北里海OBC油田进行。

2023年哈萨克斯坦生产的石油中有23%出口意大利。

Фото: Kazinform

去年，哈萨克斯坦总理斯马伊洛夫会见了来我国进行正式访问的意大利副总理兼外交与国际合作部部长安东尼奥·塔亚尼。会晤中提出，哈萨克斯坦准备对意大利增加总价值达9亿美元的110种产品的出口。

人文领域的交流合作

在教育领域，哈萨克斯坦与意大利高等教育机构签署了30多项协议，其中包括哈萨克斯坦国立法拉比大学与罗马第一大学、哈萨克斯坦国立艺术大学与意大利那不勒斯“圣彼得马洁拉”音乐学院建立合作关系等。两国之间的学生交换项目的积极合作也在不断开展当中（参与者包括萨皮恩扎大学、萨莱诺大学、卡西诺大学、那不勒斯大学和费拉拉大学等）。

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去年11月30日，中亚地区唯一的意大利文化学院在阿拉木图揭牌。 根据双方的协议，今年10月，将在乌斯卡曼大学内设立热那亚大学分校。哈萨克斯坦学生可以在意大利大学分校学习，并获得哈意两国文凭。

用意大利语在2023 年 10 月出版《哈萨克斯坦：无限空间——无限美》旅行指南已成为重要的文化和形象项目之一。

《共同走向2050年》

在两国建交30周年之际，意大利驻哈萨克斯坦大使馆宣布了《共同走向2050年》计划。

意大利驻哈使馆表示，这个计划表达了意大利期待与哈萨克斯坦共同实现下一个中期计划目标的良好意愿，并期待同哈国以“合作、创新、教育”位主要驱动力开展通力合作。

考虑到意大利作为全球最大农产品生产国的领先地位（葡萄酒产量排名第一，橄榄油产量排名第二，奶酪产量排名第四），两国之间在农产品领域的合作有望拥有良好的前景。

很显然，国家元首对意大利的访问势必将进一步推动两国合作新的互利成效，扩大贸易、经济和投资领域的合作范围。

对梵蒂冈的访问

意大利之后，托卡耶夫总统还将访问梵蒂冈。

Фото: akorda.kz

罗马教宗方济各曾于2022年访问哈萨克斯坦，出席了在首都阿斯塔纳召开的第七届世界和传统宗教领袖大会。

罗马教宗迄今共对哈萨克斯坦进行了两次访问，一次是2001年，时任教宗约翰·保罗二世在哈萨克斯坦独立十周年之际的访问，第二次则是2022年方济各的访哈之旅。

【编译：木合塔尔·木拉提】