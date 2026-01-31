《丝路之星》总决赛在CCTV-15播出 展现哈中文化合作新成果

《丝路之星》总决赛亮相这一中国顶级媒体平台，标志着哈萨克斯坦电视工业发展史上的一项重要里程碑。依托拥有超过11亿潜在观众的传播平台进行展播，这不仅是一场引发广泛关注的媒体事件，也成为深化哈中两国人文交流与文化合作的重要举措。

Фото: CCTV-15 видеосидан кадр

通过此次播出，中国观众得以见证这一大规模国际项目的巅峰时刻。该项目汇聚了来自哈萨克斯坦、蒙古国、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国等12个国家的优秀歌手。

Фото: CCTV-15 видеосидан кадр

作为亚洲首个采用此类节目格式的国际声乐比赛，《丝路之星》已发展成为一个融合多种音乐传统、语言和表演流派的独特文化平台。赛事在节目制作、现场开声、舞台与舞美设计以及现代电视制作工艺等方面，均展现出较高的专业水准。

哈萨克斯坦共和国总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃表示，2025年6月，在哈萨克斯坦总统哈斯穆—卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平会晤期间，双方签署了关于实施这一汇集12国参与的国际音乐项目的相关协议。卡吉巴耶娃同时向该项目构想的作者、国务顾问叶尔兰·卡林表示感谢，感谢其对项目的整体构想以及对团队的信任与支持。

Фото: CCTV-15 видеосидан кадр

值得注意的是，受哈萨克斯坦总统委托，此前已向《丝路之星》这一声誉卓著的国际赛事的参与者和组织者授予二级“友谊”勋章，并颁发元首感谢信。

Фото: CCTV-15 видеосидан кадр

《丝路之星》总决赛在CCTV-15频道播出，充分体现了该项目的国际影响力及其在哈萨克斯坦境外的广泛关注度。这不仅是一次电视节目的跨境传播实践，更成为展示哈萨克斯坦媒体内容全球传播潜力的重要文化桥梁。

Кадр из видео Kazinform

2025年度赛事冠军由来自蒙古国的选手米歇尔·约瑟夫获得。据悉，下一季《丝路之星》计划在中国举行，这标志着该项目在地理版图上的进一步拓展，也象征着国际合作伙伴关系的持续深化。

【编译：阿遥】