10:57, 17 六月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦网速水平居中亚首位
（哈萨克国际通讯社讯）根据全球领先的网速分析公司Ookla的Speedtest Intelligence全球移动速度指数，2022年12月至2023年12月期间，哈萨克斯坦的移动数据网络的下载速度中位数提高61%，达到35.07Mbps，使哈萨克斯坦在2023年12月的排名中上升了23个位次，来到第72位，超越了乌兹别克斯坦（第95位）、吉尔吉斯斯坦（第100位）和塔吉克斯坦（第141位）。
哈萨克斯坦的4G网络移动数据平均下载速度中位数为28.26Mbps，是中亚国家中最高的。超过了乌兹别克斯坦（23.09 Mbps）、吉尔吉斯斯坦（26.76 Mbps）和塔吉克斯坦（11.15 Mbps）。
中亚地区4G网络下载速度最快的城市是阿拉木图，为32.32Mbps，阿斯塔纳和奇姆肯特也有良好表现。
根据国际电信联盟的最新数据，哈萨克斯坦的互联网接入水平在独联体国家中排名第一，95.7%的哈萨克斯坦人口接入全球网络。
根据互联网无障碍指数，在移动互联网费用最低的国家中，哈萨克斯坦排名第六，1GB移动数据支付0.6美元。
【编译：木合塔尔·木拉提】