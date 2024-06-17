哈萨克斯坦网速水平居中亚首位

哈萨克斯坦的4G网络移动数据平均下载速度中位数为28.26Mbps，是中亚国家中最高的。超过了乌兹别克斯坦（23.09 Mbps）、吉尔吉斯斯坦（26.76 Mbps）和塔吉克斯坦（11.15 Mbps）。

中亚地区4G网络下载速度最快的城市是阿拉木图，为32.32Mbps，阿斯塔纳和奇姆肯特也有良好表现。

根据国际电信联盟的最新数据，哈萨克斯坦的互联网接入水平在独联体国家中排名第一，95.7%的哈萨克斯坦人口接入全球网络。

根据互联网无障碍指数，在移动互联网费用最低的国家中，哈萨克斯坦排名第六，1GB移动数据支付0.6美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】