中东局势升级 哈萨克斯坦航空公司暂停部分航班

交通部通报称，6月24日，由于中东地区军事政治局势急剧恶化，一些国家已正式采取限制措施，关闭民用航空空域。相关信息指出，采取这些强制性措施的原因包括：存在武器使用风险、导航系统可能故障、防空系统活跃以及民航飞行面临高风险。

根据最新数据，受限国家包括：

• 以色列空域已全面关闭；

• 伊朗空域已全面关闭（含波斯湾和阿曼湾区域）；

• 伊拉克、约旦、黎巴嫩因导弹和无人机袭击风险，实施临时飞行限制；

• 科威特、巴林、阿联酋采取航班限制或暂停措施，部分靠近冲突区域的航线已封锁。

交通部表示，大部分国际航空公司已采取类似举措，临时暂停相关航班。为保障乘客安全，哈萨克斯坦航空公司也已暂停飞往迪拜和多哈的部分航班。受影响旅客共1734人，其中计划出境683人，从国外返回1051人。

交通部指出，暂停飞往波斯湾国家航班是迫于该地区局势变化的必要措施，符合国际惯例。首要任务是确保乘客和机组人员的安全。根据相关法律法规，乘客已获安排热食、酒店住宿和接送服务。取消或延误航班的乘客可免费改签或全额退款。目前，交通部正与航空公司密切跟踪事态发展，将视情况迅速作出调整并更新航班时刻表。

预计航班将在局势允许的情况下尽快恢复。