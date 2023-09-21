“中亚-美国”首脑峰会：开启合作的新阶段

会晤期间，几位国家领导人共同就安全、贸易和投资、地区关系以及尊重各国主权和领土完整的必要性等一系列问题进行了讨论。

中亚各国总统向美国总统拜登阐述了关于在“C5+1”框架内进一步加强美国与中亚国家关系的意见。拜登表示，他非常支持促进各方关系的建议。

在“C5+1”模式下发展相互关系

大西洋理事会欧亚中心研究员马克·特姆尼基强调指出，美国总统拜登与中亚五国总统在纽约举行的会晤，再一次突出了“C5+1”模式的重要性。

- 拜登与中亚五国总统的会晤在很大程度上具有象征意义，凸显了“C5+1”形式的重要性，增强了各方继续对话的愿望。这次会议是美国总统与中亚国家领导人的首次会晤。它展示了美国对“C5+1”外交平台的特殊立场。- 马克·特姆尼基说。

这位学者认为，虽然由于峰会时间有限，与会各方无法讨论其他紧迫问题，然而，这种形式的会议主旨是为了使未来的工作尽可能高效。美国与中亚之间的持续对话将有助于加强安全和经济领域的关系。

分析家还指出，美国国务卿安东尼·布林肯今年在拜会中亚各国元首后曾宣布称：

- 当下已在多个领域成立工作组，这将有助于美国帮助该地区国家的努力。

马克·特姆尼认为，现在判断 C5+1 会议后局势将如何发展还为时过早。

此次峰会上，美国总统对中亚国家元首们在解决地区安全问题上的合作表示感谢，并强调将继续推动与中亚各方在边境安全反恐和法律问题上的合作。他还谈到了通过营造更好的营商环境，吸引美国企业投资中亚的举措。

值得一提的是，美国国际开发署（USAID）将于10月组织“C5+1”模式的部长会晤，邀请中亚五国代表共同讨论有助于可持续经济发展的具体行动。

美国针对中亚的战略

美国总统拜登表示，“C5+1”国家未来应合作开发能源、开辟新的货物运输线路。 为此，他提议继续以“C5+1”的形式开展。很明显，这将是美国对跨里海国际运输走廊做出的投资支持的延续。

美国总统还强调需要进一步支持公民社会和妇女经济赋权活动。

匹兹堡大学公共与国际事务研究生院教授詹妮弗·穆尔塔扎什维利认为，美国聚焦地区、加强国家间关系的战略值得积极评价。她认为，此次在纽约的峰会具有重要的意义，因为在过去，美国更多的将关注的重心放在了阿富汗问题上，而对中亚鲜少予以投入。

这位专家认为，除了人权和安全合作之外，将经济和区域合作问题列入议程也是适当的。

- 这种一体化将加强中亚的实力，并使美国公司和企业更容易在该地区开展业务。 此外，还可能增加来自美国的投资流量。- 她说。

詹妮弗·穆尔塔扎什维利强调指出，美国距离中亚很远。因此，该地区国家与俄罗斯和中国有着牢固的经济和安全联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】