数千名游客滞留中东 旅游代码保障机制发挥作用

—目前，从部分国家组织哈萨克斯坦游客回国的工作面临一定困难。在阿联酋仍有2500多人滞留，所幸这些游客均持有“旅游代码”。“旅行保障”基金会已会同各大旅游运营商，将所有游客妥善安置在酒店，确保无人流落街头，-基金会负责人阿斯勒汗·耶斯洛夫表示。

据耶斯洛夫介绍，目前约有200多名哈萨克斯坦游客滞留在沙特阿拉伯，相关人员均已入住酒店，整体情况保持稳定。

—此外，在卡塔尔登记的哈萨克斯坦游客超过1000人。特别是对于持有“旅游代码”的游客，我们提供了相对便利的安置条件。我们不会放弃任何一名同胞，将持续关注并掌握他们的最新状况，-耶斯洛夫补充说。

同时他指出，尽管各航空公司已表示愿意履行运输义务，但当前航空出行风险尚未完全解除，相关安排仍存在不确定性。

根据“旅行保障”基金会的说明，凡持有“旅游代码”的游客，在紧急情况下均可获得酒店安置保障；相比之下，自主出行的公民（散客）则无法享受此类政策性保障措施。

背景资料：何为“旅游代码”？

旅游代码（TourCode）是旅游行程的唯一身份识别编码。凡通过正规旅行社购买旅游产品的游客，均可获得该代码。依托这一系统，“旅行保障”基金会能够实时掌握游客所在位置，并在航班取消、延误等突发情况下，为游客协调住宿保障。

游客在经资质认证的旅行社购买行程后，即可获得电子版代码，并可通过“TourCode”移动应用程序进行核验。该代码是游客在旅途中遭遇突发状况时获得官方支持及酒店安置的重要凭证。

【编译：阿遥】