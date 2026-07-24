阿斯塔纳空中出租车完成首次试飞

此次空中出租车飞行由哈萨克斯坦Alatau Advance Air Group 与中国AutoFlight公司合作完成。

在演示中，AutoFlight Prosperity电动垂直起降（eVTOL）飞行器亮相。这款空中出租车可搭载一名飞行员和五名乘客。未来，该公司还在考虑开发无人机飞行项目。其最高时速可达200​​公里，单次充电续航里程约为200公里。该飞行器配备13台电动机，因此比传统直升机噪音低得多，且不排放二氧化碳。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

值得一提的是，首次公开演示活动按照国际安全要求进行，未搭载乘客。

据Alatau Advance Air Group总经理谢尔盖·赫盖 (Sergey Khegai) 称，这并非一次性的演示。

- 此次在阿斯塔纳的试飞是哈萨克斯坦系统性发展城市空中交通的一部分。我们的目标是使创新型空中交通成为国家交通系统不可或缺的一部分。-他说。

Фото: Alatau Advance Air Group

据悉，该项目于今年6月获得立法支持。国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了一项法律，规范电动垂直起降飞行器（eVTOL）、垂直起降平台和无人空中交通管制系统。

哈萨克斯坦此前在阿拉套市进行了空中出租车飞行测试。

哈萨克斯坦交通部表示，未来两年内，这种被称为“空中出租车”的新型交通工具有望在阿拉木图都市圈投入运营。

Фото: Министерство ИИ и цифрового развития

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

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