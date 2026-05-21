阿拉套市空中出租车拟按国际标准收费 每公里约1美元

在关于落实国家元首Alatau City项目指示进展情况的专题新闻发布会上，阿卜杜卡德若夫详细介绍了当前国际空中出租车产业的发展模式。

—根据全球行业经验，目前投入运营的空中出租车大多采用5至9座布局。在收费方面，平均每公里价格约为1美元。我们计划实行的收费标准也将大体参照这一水平。目前，地面出租车已细分为经济型、舒适型以及舒适Plus型等多个等级，而空中出租车的定位将接近高端出行服务。这不仅因为其具备明显的效率优势，更重要的是能够有效避开交通拥堵，更快速地抵达目的地，-他说。

此外，他还对空中出租车未来的市场前景表示乐观，并认为这一服务在当地居民中将拥有广泛需求。他指出，机场接驳预计将成为空中出租车最主要的应用场景之一。