哈萨克斯坦重要交通干道改造工程接近完工

据总理官网消息，2024年哈萨克斯坦道路建设和修复的总长度预计将达到创纪录的1.2万公里，其中8 000公里为连接全国各地区的国家级道路，其余4 000公里为地方级道路。预计到今年年底，将有7 000公里的道路将完成建设、改造和维修工作。

目前，多个重要的交通干道改造项目已接近尾声，包括“卡拉干达—阿拉木图”、“塔勒迪库尔干—乌斯卡曼”以及“阿克托别—阿特劳—阿斯特拉罕”等项目。这些项目总长度为2 000公里，通车后将大幅缩短行车时间，减少运输成本，并提高道路安全性。

在突厥斯坦州，沙克帕克巴巴山口的公路隧道的建设也接近完工，隧道全长840米。该隧道位于“西欧—中国西部”交通走廊的复杂地段，其建成对该地区交通具有重要意义。

在哈萨克斯坦东部，长达1 316米的布赫塔尔马水库桥梁工程也即将竣工。除了桥梁本身，项目还包括19公里的连接道路建设。目前，21座桥墩和20个金属桥段的安装工作已完成，桥梁及连接道路的沥青铺设工作正在进行中。

哈萨克斯坦交通部正在继续落实到2029年的道路基础设施发展长期战略。这项计划包括多个前景广阔的项目，如“阿克托别—乌尔盖辛”、“卡拉干达—杰兹卡兹甘”以及萨热阿哈什市的绕行道路工程。所有项目将通过EPCM合同模式实施，即由一个承包商负责道路的设计、建设和后续维护。

此外，哈萨克斯坦发展银行启动了一项针对老旧道路的中期维修计划。该计划涵盖了2 500公里的国家级道路，包括长期未进行修缮的路段。这些项目的实施将有助于改善全国道路状况，确保未来几年安全舒适的出行。

【编译：达娜】