10:12, 23 八月份 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦重要交通干道改造工程接近完工
(哈萨克国际通讯社讯)为落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在《公正的哈萨克斯坦的经济方向》国情咨文中提出的任务，哈萨克斯坦政府正在实施一项旨在改善全国道路基础设施的大规模国家计划。
据总理官网消息，2024年哈萨克斯坦道路建设和修复的总长度预计将达到创纪录的1.2万公里，其中8 000公里为连接全国各地区的国家级道路，其余4 000公里为地方级道路。预计到今年年底，将有7 000公里的道路将完成建设、改造和维修工作。
目前，多个重要的交通干道改造项目已接近尾声，包括“卡拉干达—阿拉木图”、“塔勒迪库尔干—乌斯卡曼”以及“阿克托别—阿特劳—阿斯特拉罕”等项目。这些项目总长度为2 000公里，通车后将大幅缩短行车时间，减少运输成本，并提高道路安全性。
在突厥斯坦州，沙克帕克巴巴山口的公路隧道的建设也接近完工，隧道全长840米。该隧道位于“西欧—中国西部”交通走廊的复杂地段，其建成对该地区交通具有重要意义。
在哈萨克斯坦东部，长达1 316米的布赫塔尔马水库桥梁工程也即将竣工。除了桥梁本身，项目还包括19公里的连接道路建设。目前，21座桥墩和20个金属桥段的安装工作已完成，桥梁及连接道路的沥青铺设工作正在进行中。
哈萨克斯坦交通部正在继续落实到2029年的道路基础设施发展长期战略。这项计划包括多个前景广阔的项目，如“阿克托别—乌尔盖辛”、“卡拉干达—杰兹卡兹甘”以及萨热阿哈什市的绕行道路工程。所有项目将通过EPCM合同模式实施，即由一个承包商负责道路的设计、建设和后续维护。
此外，哈萨克斯坦发展银行启动了一项针对老旧道路的中期维修计划。该计划涵盖了2 500公里的国家级道路，包括长期未进行修缮的路段。这些项目的实施将有助于改善全国道路状况，确保未来几年安全舒适的出行。
【编译：达娜】