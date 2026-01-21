中亚大型冰上竞技场ASP Arena亮相库纳耶夫市

据了解，该项目为哈萨克斯坦国内独一无二的多功能设施。作为中亚地区规模最大的冰上竞技场之一，ASP Arena将体育赛事、娱乐项目与观众服务基础设施有机融合，成为哈萨克斯坦居民及外国游客的新晋热门去处。

消息称，ASP Arena冰上场馆面积达2.06万平方米，具备承办国际级体育赛事、大众滑冰活动及大型演艺活动的条件。整个综合体占地63公顷，配套设施包括高品质酒店、观众区、特色餐厅、卡丁车赛道及多种休闲娱乐项目，单次最大接待能力可达3200人。

值得一提的是，ASP Arena将普及大众滑冰作为重点运营方向。场馆开放时间为：工作日（周一至周五）10:00至23:00，分为三个场次；周末及法定节假日为09:00至次日00:00，分为四个场次。场馆内设有专业冰鞋租赁服务，可满足不同年龄层及不同水平滑冰爱好者的需求。

业内人士认为，ASP Arena项目在库纳耶夫市的成功落地，将对哈萨克斯坦体育基础设施建设产生积极影响，同时有助于推动赛事旅游和娱乐产业升级，进一步提升哈萨克斯坦承办大型国际活动的能力与潜力。

【编译：阿遥】