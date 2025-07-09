中亚最大流行文化盛会在阿斯塔纳盛大开幕 数千粉丝汇聚一堂

本届展会将持续至7月13日，预计将迎来超过7.5万名观众，其中包括不少于1万名外国游客。作为漫画、电影、游戏和流行文化粉丝的年度盛宴，阿斯塔纳动漫展已成为中亚地区创意产业的标志性活动，被公认为该地区最受欢迎的极客节之一。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

动漫展不仅吸引了本地粉丝，也吸引了众多国际游客专程前来。这一活动有望带动旅游业发展，并进一步提升阿斯塔纳在全球大型文化展会版图中的地位，向纽约、圣地亚哥和迪拜等城市看齐。

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2025阿斯塔纳动漫展由市政府及Astana Tourism旅游发展中心共同支持，在两大主场馆同步举行：

雪豹竞技场 ：为展会的核心舞台，设有国际Cosplay大赛主场地，并安排签名会、问答环节及与嘉宾的互动见面会；

阿斯塔纳竞技场：为主要展览区，分布有主题展位、品牌互动装置、亚洲流行文化区（Pop Asia）、游戏区以及多个小型舞台。

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国际Cosplay大赛依旧是展会最受瞩目的传统项目之一，今年总奖金高达1500万坚戈。

特邀嘉宾阵容同样星光熠熠，包括知名网红Marmok、Qewbite、Anton Mills、Johan、Eugene Sagaz、Nastya Jackson、Big Gleb、《Metal Family》创作者以及其他深受粉丝喜爱的内容创作者。

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此外，展会期间还将举行《TEKKEN World Tour 2025》国际锦标赛官方赛段，为《铁拳8》对战格斗游戏的正式比赛。预计将有90余名选手同场竞技，争夺全球积分和总额40万坚戈的奖金。

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动漫展总制片人娜塔莉亚·阿布拉什金娜表示，阿斯塔纳动漫展不仅仅是一场展会，更是关于人与人之间的相遇和创意能量的交流。

—每年我们都在拓展展会的边界，引入新的板块和形式，吸引越来越多国际明星和海外观众来到阿斯塔纳，融入这个社区。对我们而言，最重要的是，每位参观者都能在这里获得灵感，找到志同道合的朋友。同时，这也是介绍当代青年文化、帮助家长了解年轻人兴趣的平台。当整个家庭，尤其是长辈们一起走进动漫展、支持孩子时，他们也自然成为这场盛大表演的一部分，这让我们尤为欣慰。-她说。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

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本届动漫展还设置多个主题展区与精彩的品牌联动活动，为观众提供沉浸式体验：

Freedom Bank与Visa支付系统打造主题拍照区，推出专属卡片、品牌周边，并设有惊喜互动环节。两者还将联手设立国际Cosplay大赛的特别奖项。

I'm连锁快餐品牌再度参与展会。今年，法式热狗首次亮相展会现场，有望成为人气美食新宠。品牌还将在拍照区举办抽奖活动，送出丰富礼品。

不凡帝范梅勒（Perfetti Van Melle）携旗下经典品牌珍宝珠亮相。其展区打造品牌风格装置，供观众拍照打卡，并准备了富有童年回忆的礼物与甜蜜惊喜。

Фото: Қарлығаш Қожабек / Kazinform

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Фото: comicconastana.kz

【编译：阿遥】