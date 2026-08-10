中亚最大锡矿床之一将开发 斯热穆别特项目投资超3.15亿美元

报道称，位于北哈州的斯热穆别特锡矿将启动采矿选矿联合企业建设。Solidcore Resources Plc旗下子公司Tin One Mining Limited与北哈州政府已就项目实施签署合作备忘录。

据悉，项目总投资额预计不低于3.155亿美元，资金主要用于矿床开发、选矿厂建设以及相关配套基础设施完善。

据报道，Solidcore Resources公司于2024年底正式参与斯热穆别特项目。当时，该公司以8250万美元收购了“Tin One Holding”公司55%的股份。相关股份来自新加坡兰开斯特矿业私人有限公司旗下的“Berkut Mining”公司。

报道指出，斯热穆别特是中亚地区规模最大的未开发锡矿床，集中了哈萨克斯坦全国70%以上的锡矿储量。该矿床于1985年被发现。按照联合矿石储量委员会国际评估标准，该矿床矿产资源中含锡49.24万吨，平均品位为0.40%；含铜9.14万吨，平均品位为0.07%，折合总金当量约590万盎司。

根据合作备忘录，北哈州企业及工业创新发展局将为项目提供国家机关层面的全方位政策支持，Tin One Mining公司则承诺，在项目建设和运营过程中采用现代化生产技术和环保技术。

据悉，项目投产后预计将创造近800个新的就业岗位。招聘过程中，将优先考虑具备相应知识和技能的当地居民。

报道指出，当前，全球锡矿供应短缺趋势日益明显，锡价持续走高。与此同时，电子工业、半导体制造以及新能源等领域对锡的战略需求仍处于高位。

据此前报道，位于北哈州和阿克莫拉州境内的阿克索兰钨矿，计划于2028年启动钨矿开采工作。相关时间安排及项目规划，已公布在关于采矿作业计划调整潜在影响的评估报告中。