叶尔兰·卡林：中哈贸易额达创纪录的440亿美元

卡林指出，论坛不仅是关于中亚与中国之间合作的探讨，更关乎数百万人命运交织的广袤地区的未来走向。

—正如中华人民共和国主席习近平所言，“开放带来进步，封闭导致落后”。我们地区国家的主要特征之一正是开放、经济快速增长，以及在人文和媒体领域的紧密合作。考虑到媒体消费结构的变化、数字化进程与信息传播趋势，在内容创作、技术交流和文化互鉴方面深化合作显得尤为迫切。-卡林说。

他强调，古代丝绸之路上的商队不仅运输商品，也传播知识与思想，早期的交流网络正是在那一时期初步形成。

—如今，我们通过互联网、卫星和数字平台延续这一传统，使本地区媒体在共同合作节奏中不断融合。就哈萨克斯坦与中国的合作而言，中国始终是我们亲密的邻邦和可信赖的朋友。我们总是能够在互利基础上找到共识。正如哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出的那样，与中国的全面合作已成为哈萨克斯坦可持续发展的长期战略因素。-他说。

卡林指出，中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴。去年，双边贸易额达到了创纪录的440亿美元。同时，中国对哈直接投资持续增长，人文交流和文化联系也在不断深化。

—当前，中国是全球发展速度最快的经济体之一，并正迈向技术强国之列。而中亚国家也具备巨大的发展潜力，经济增长态势稳定。哈萨克斯坦始终为邻国的每一项成就感到由衷高兴，因为我们正在共同走在发展之路上，每一个国家的胜利，都是我们的共同胜利。-卡林表示。

根据此前报道，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（国际版）启播活动暨以“睦邻友好 携手共进”为主题的《2025中国—中亚人文交流活动》于6月16日下午在哈萨克斯坦总统中心举行。本次活动由中国中央广播电视总台与哈萨克斯坦总统广播电视综合体联合主办，旨在深化中国与中亚国家间的人文交流与友好合作，推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

【编译：阿遥】