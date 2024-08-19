逆境中的完胜：阿克纳扎尔横渡布拉拜的励志之旅

三年前的一场事故彻底改变了阿克纳扎尔的生活。在一次夜班工作中，他被火车撞伤，失去了左臂和右腿。尽管遭遇了如此沉重的打击，他依然保持着对生活的热爱与信念。自幼热爱游泳的他，决定将游泳作为自己新的奋斗目标。

Фото: кейіпкерден

-事故发生后，我开始在巴尔喀什湖练习游泳。看到自己的进步，我决定挑战自我，从事残疾人游泳项目。-阿克纳扎尔回忆道。

经过刻苦训练，他于今年3月在塔拉兹市400米游泳比赛中成功夺冠。

然而，这仅仅是他的开始。阿克纳扎尔将目光投向了更大的挑战——横渡布拉拜湖。

尽管湖的实际距离比他预想的更远，但他凭借坚强的意志和教练的支持，最终成功完成了这一壮举。

如今，阿克纳扎尔的目标是将自己的成就载入吉尼斯世界纪录。

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-我查阅了吉尼斯世界纪录的官方网站，发现还没有失去一条手臂和一条腿的人成功横渡如此长的距离。我想申请这个记录，但需要赞助商的支持。我选择布拉拜湖，是因为如果成功，吉尼斯世界纪录的认证人员需要亲临现场见证。这不仅能让我个人获得认可，也能向世界展示我们美丽的湖泊。-他说。

最后，阿克纳扎尔鼓励大家说：

-追随你的爱好，设定目标，并为之全力以赴。只要心中有梦想，坚持不懈，你一定能创造属于自己的奇迹。

【编译：阿遥】