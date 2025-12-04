中俄卡等多国企业在北哈州开工建设 重点项目集中落地

据介绍，目前北哈州有多家大型企业在开展工作：

卡塔尔 Ultradecor 公司已启动颗粒板和层压刨花板生产工厂建设，投资额超过900亿坚戈。该项目将为地区木材加工和家具产业集群的发展注入新动力。

俄罗斯 Bakerton 公司正在推进糖果产品生产项目。该项目投资373亿坚戈，计划创造380个长期就业岗位。

中国齐鲁农超公司正在进行拖拉机、牵引式和悬挂式农业机械生产的建设与安装工作。

俄罗斯乌拉尔起重机公司正在建设一家年产可达100台起重机和起重设备的工厂，有望完全满足当地市场的需求。

努尔穆罕别托夫同时强调，本土企业同样受到重视。当地投资者积极推进各类项目，为州经济发展作出重要贡献。

—该地区吸引投资的主要平台是克孜勒扎尔经济特区。目前已注册入驻企业22家，总投资额超过3170亿坚戈，预计将创造约4000个长期工作岗位。—努尔穆罕别托夫说。

其中，已有五个项目投入运营，投资额达284亿坚戈，创造约700个工作岗位。另有17个项目正在实施中。入驻企业来自土耳其、意大利、中国、德国、卡塔尔、俄罗斯和哈萨克斯坦。

努尔穆罕别托夫同日表示，过去两年全州工业总产值增长1.5倍，其中加工制造业占比高达86%，得益于企业订单大幅增加和投资持续流入。

【编译：阿遥】