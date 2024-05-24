托卡耶夫：中等强国应该行动起来 更加积极的维护世界和平

托卡耶夫总统的演讲主题为《哈萨克斯坦和中等强国的作用：促进安全、稳定和可持续发展》。在演讲当中，国家元首分享了他关于中等强国在维护国际安全、稳定和可持续发展方面应该起到的作用的观点。

由以尤素夫·伊斯哈克命名的东南亚研究所（ISEAS）组织举办的新加坡讲座，自1980年以来一直持续至今，是为学术团体、政治家、外交官和年轻科学家提供直接聆听各国国家元首和世界级政治家立场的一个重要平台。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在演讲中对与会人士们表示了感谢，并指出，在其生涯当中，新加坡是一个具有特殊意义的地方。

- 许多年以前，我曾作为一名年轻的外交官在这里工作。我很高兴，能够再度回到这个美丽国家，亲眼见证她是如何坚定不移的走在繁荣富强的正确道路上。在国家的奠基者李光耀的卓越领导下，新加坡实施的一系列著名的经济改革，真正意义上，已成为巩固国家基础和实现经济增长的光辉典范。贵国是哈萨克斯坦在繁荣发展之路上的榜样力量。无需否认，通过在新加坡生活的那段岁月，我学会了坚持与创新。这些品质也影响了我在当前动荡的世界中对哈萨克斯坦未来的看法。- 托卡耶夫总统说。

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谈及哈萨克斯坦正在进行的广泛的社会政治改革进程，托卡耶夫总统表示，“公正的哈萨克斯坦”与新加坡总理提出的“前进新加坡”国家规划，在目标和方向上非常相似。

- 这两个倡议，都将提升国民福祉放在首位，并且均秉持着“国家的发展必须惠及每一个公民”的原则。大规模的国家转型，并不是一个轻松的过程。但无论多么困难，我们都不会偏离这个战略方向。去年哈萨克斯坦经济增长5.1%。我们计划到2029年将GDP规模增加一倍，即达到4500亿美元。为了实现这一崇高目标，我们必须奠定以知识和创新为基础的现代经济基础，并确保年增长率达到6%。我们渴望成为像新加坡一样值得信赖的商业、金融、人才和创新中心。- 托卡耶夫说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在演讲中，谈到了哈萨克斯坦的投资政策和在经济多元化方向上所做的工作。

他表示，尽管地理位置相距遥远、国土面积和历史经历都完全不同，但哈萨克斯坦和新加坡却有着许多共同的价值观，也面临着相似的挑战。

- 今年1月份，德国国际关系与安全研究所首次将哈萨克斯坦评定为国际舞台上的“中等强国”。我很清楚，新加坡人一贯将自己视为一个小国家。但我认为，新加坡所具备的金融和经济影响力，其所占据的具有国际战略地位的地理位置，以及2024年全球军力排名中在145个国家中排名第30位的成绩，都证明了新加坡综合国力的强大。与此同时，凭借着战略性的思维和有效的外交手段，新加坡成为了东西方之间的重要桥梁。- 国家元首说。

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哈斯穆卓-玛尔特·托卡耶夫着重指出，考虑到哈萨克斯坦和新加坡这样新出现的“中等强国”的影响力，在全球安全格局中既充满了各种机遇，也面临着具有相当程度的威胁性的变化。

- 我们面临着许多危机，从地缘政治紧张局势到宏观经济困难，再到日益频繁的气候灾害。安全架构的基础正在迅速崩溃，世界大国之间的不信任趋势加速。显然，冷战后形成的“和平模式”即将结束。去年全球的军费开支达到了创纪录的2.2万亿美元。新的军备竞赛已经开始，无论做出多少努力，人类都将成为新的军事冲突的受害者。极端主义、恐怖主义、控制论、太空、人工智能、气候变化、大规模移民、流行病等引发的问题加剧了全球安全形势。但是，作为发展中的中等强国，阿斯塔纳和新加坡不能坐视这种分裂和不信任的加剧。如果我们不能积极的行动起来，世界将很可能会走向另一场冷战。- 托卡耶夫总统说。

国家元首表示，正在沿着建立一个公正的国家的道路不断前行的哈萨克斯坦，誓言将严格遵守负责任外交的原则和价值观。

- 所有的战略伙伴们都很清楚，阿斯塔纳所秉持的是什么样的原则。也正因如此，大家都将我们视为可信赖的伙伴。我们将以“支持全球化的哈萨克斯坦”的面貌，与全世界继续开展公开透明的对话。这是我们国家对外政策的方向。在这个陷入长期动荡的新时代里，只有这样才能取得成就。也正因如此，我们不能对当下的情况无动于衷。通过与世界开放沟通，我们将保持警惕、积极主动的应对外部挑战。我们将毫不犹豫地保护哈萨克斯坦的合法权利和目标，决不允许我国的主要利益受到牺牲。有时外界会怀疑我们的立场，并批评我们的中立性，但这不应该被理解为对方缺乏观点或者坚持，而应该以理性的外交对话来化解可能的冲突，用更好的选择去代替胁迫的手段。做出这样的选择，是我们的强项，它使我们能够克服从领土争端到意识形态在内的各种冲突。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在讲话中着重提到了几个例子，包括在哈萨克斯坦斡旋下实现的阿塞拜疆语亚美尼亚之间的阿拉木图和谈，在伊朗核计划问题上的活动，旨在恢复叙利亚和平的阿斯塔纳进程，以及近期哈萨克斯坦首次在联合国框架下向戈兰高地派出的独立维和部队等。

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国家元首表示，在解决各种全球争端议题方面，新加坡的外交努力可以说作出了重大贡献。

- 2015年，在新加坡的努力下，中华人民共和国国家主席习近平与台湾前总统马英九举行了备受全球关注的会晤。此外，美国和朝鲜领导人之间的历史性会谈，也是在新加坡举行的。我们高度评价这些努力。- 托卡耶夫总统说。

不过，国家元首指出，任何“良好实践”都无法取代旨在和平解决争端、运作良好的多边合作体系。

- 相比不断努力去争取战争的终止，我们更加应该重视的是防止战争的爆发。几十年前，在经历了冷战的寒冬之后，我们曾满怀希望地迎接后冷战时代，展望了充满机遇、文明进步的温暖未来。然而，如今盘踞在天空上的黑云和挥之不去的焦虑，似乎掩盖了这个光芒四射的信念。有必要恢复多边机构的威信，实现多边机构现代化，为多边主义注入新动力。这一进程应该从早就应该启动的联合国改革开始。如果不能对安理会进行全面的改革，我们就无法履行这一职责。我确信，这是刻不容缓的迫切需要，且符合大多数人的利益。安理会应清楚地听到中等强国和发展中国家的声音。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统敦促国际社会，在今年9月举行的联合国未来峰会前夕，对相互协商和包容原则为基础的多边立场予以思考。

- 哈萨克斯坦随时准备展示其对多边主义的承诺。我们今年是上海合作组织、突厥国家组织、亚洲合作与信任措施委员会、集体安全条约组织、伊斯兰粮食安全组织、国际咸海拯救基金等六个国际组织的主席国。 全球治理体系的弱点是显而易见的，而且对任何人来说都不是秘密。COVID-19大流行表明，各国需要通过“拆除围墙、广建桥梁”来克服共同问题。这些问题中最可怕的是核威胁，而哈萨克斯坦是一个曾经遭受核武器严重危害的国家。这就是为什么，我们不会停止为建立无核武器世界而奋斗。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，多民族、多信仰的社会被认为是哈萨克斯坦和新加坡的优势。

- 去年我在以色列著名英文报刊《耶路撒冷邮报(The Jerusalem Post)》刊登了题为《宗教领袖可以帮助实现世界和平》的署名文章。和平文化只能建立在求同存异和相互尊重的原则之上。与此同时，由哈萨克斯坦倡议组织的世界和传统宗教领袖大会，已成为发展对话和促进共同价值观的独特平台。我们对新加坡提出举办包容性社会国际会议的倡议表示欢迎。 2022 年 4 月，我签署了关于批准《新加坡调解协议公约》的法案。该《公约》有助于提高跨境认可流程的效率，并确保和解协议的执行。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首指出，哈萨克斯坦与新加坡能够在许多领域实现互利合作。应对气候变化、管理水资源和确保全球粮食安全的努力等，就属于这一类。

- 哈萨克斯坦提出的在阿拉木图设立中亚国家气候和绿色能源问题项目办公室的倡议，可为解决这些问题发挥重要作用。我们还计划于2026年在联合国框架内举办区域气候峰会。水利领域，不仅是气候危机的根源，也是首当其冲的受害者。借着这个机会，我想要对尚达曼总统作为全球水经济委员会联合主席所发挥的领导作用表示感谢。我相信他将为哈萨克斯坦和法国在今年联合国会议框架内举办的One Water Summit峰会做出重大贡献。- 托卡耶夫总统说。

此外，国家元首还对中亚和东盟国家在国际关系中的作用发表了看法。

- 与全球各大主要强国都保持着良好关系的中亚国家，拥有巨大而机遇。年轻和富有生机的国民、正在形成的共同体、丰富的自然和农业资源、过境运输的巨大潜力，都是其经济增长的坚实基础。如果该地区经济快速发展，其战略重要性就会增强。中亚国家每年一次的例行政治磋商峰会、中亚无核武器区、国际拯救咸海基金会等多变架构下的良好关系表明，中亚地区国家之间拥有独立合作的能力。我们的地区开辟了通往新机遇的道路，我邀请所有的合作伙伴从这个角度来看待我们。我认为，新加坡提出的“相互交织的朋友圈”理念，旨在在东盟空间打造开放、包容的地区架构，对中亚也非常有意义。正因此，中亚提出了建立C5+模式合作对话框架的倡议。我们愿与有关各方共同解决紧迫的地区问题。- 托卡耶夫说。

在演讲的总结阶段，哈萨克斯坦总统呼吁，只有不断加强基于相互尊重和共同目标的合作关系，才能共同创造人类和平、光明的未来。

演讲结束后，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统回答了观众们有关解决地缘政治冲突、确保国际安全、中等强国的作用、哈萨克斯坦与新加坡合作发展前景等内容的提问。

【编译：木合塔尔·木拉提】