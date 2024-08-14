托卡耶夫总统视察重点工业项目——Qarmet冶金厂

托卡耶夫总统在企业负责人——Qarmet股份公司董事会主席安德烈·拉夫连季耶夫和总经理瓦迪姆·巴辛——的带领下，参观了该企业3号高炉等设施，并听取了关于企业发展方面的汇报。

据负责人介绍，为推动企业未来发展计划的实施，已进行了超过 35 亿美元的融资。此外，还将获得来自煤炭部门的约5亿美元投资，和来自铁矿石部门项目的约9.78亿美元投资。

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目前，该企业还在对部分老旧的设施进行大规模的修缮和现代化更新，并计划在今明两年内对一系列设备进行更换。

安德烈·拉夫连季耶夫表示，正在实施中的各项计划将保障该企业提升生产力，促进“5-9-5“战略规划方案的实现。

根据该战略，该企业计划到2028年生产钢材500万吨、煤炭900万吨、铁精矿500万吨。确保与 2023 年的数字相比实现 66%的增长。

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国家元首对该企业将能源来源向天然气进行的转型予以了高度评价。他指出，指出，这可以在初始阶段减少 30% 的环境破坏。

此外，今年秋天，铁米尔套将恢复一种环保的交通方式——有轨电车线路。

托卡耶夫总统强调，企业在生产中要以高标准自我要求，严格遵守工业安全，提高生产效率和现代化水平，努力改善地区环境条件。总统还提出了一些具体任务。

- 通过邀请国内投资者的方式，我们做出了正确的选择。投资者迅速开始工作，并使工厂的情况有了明显的改善。但我们不能止步于此。最重要的任务，使恢复Qarmet昔日的辉煌，并有效地改善其所在城市的社会问题。相关工作已经启动，我会对此予以长期关注。- 国家元首说。

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“Qarmet”股份公司目前拥有超过34 000名工人。其旗下冶金厂的生产能力为530万吨钢/年。去年，该公司生产成品290万吨，其中210万吨出口到俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆和阿富汗。

【编译：木合塔尔·木拉提】