托卡耶夫总统视察重点工业项目——Qarmet冶金厂
（哈萨克国际通讯社讯）正在对卡拉干达州进行工作视察的哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫，14日参访了该州重要的工业企业——位于铁米尔套市的Qarmet冶金综合体。
托卡耶夫总统在企业负责人——Qarmet股份公司董事会主席安德烈·拉夫连季耶夫和总经理瓦迪姆·巴辛——的带领下，参观了该企业3号高炉等设施，并听取了关于企业发展方面的汇报。
据负责人介绍，为推动企业未来发展计划的实施，已进行了超过 35 亿美元的融资。此外，还将获得来自煤炭部门的约5亿美元投资，和来自铁矿石部门项目的约9.78亿美元投资。
目前，该企业还在对部分老旧的设施进行大规模的修缮和现代化更新，并计划在今明两年内对一系列设备进行更换。
安德烈·拉夫连季耶夫表示，正在实施中的各项计划将保障该企业提升生产力，促进“5-9-5“战略规划方案的实现。
根据该战略，该企业计划到2028年生产钢材500万吨、煤炭900万吨、铁精矿500万吨。确保与 2023 年的数字相比实现 66%的增长。
国家元首对该企业将能源来源向天然气进行的转型予以了高度评价。他指出，指出，这可以在初始阶段减少 30% 的环境破坏。
此外，今年秋天，铁米尔套将恢复一种环保的交通方式——有轨电车线路。
托卡耶夫总统强调，企业在生产中要以高标准自我要求，严格遵守工业安全，提高生产效率和现代化水平，努力改善地区环境条件。总统还提出了一些具体任务。
- 通过邀请国内投资者的方式，我们做出了正确的选择。投资者迅速开始工作，并使工厂的情况有了明显的改善。但我们不能止步于此。最重要的任务，使恢复Qarmet昔日的辉煌，并有效地改善其所在城市的社会问题。相关工作已经启动，我会对此予以长期关注。- 国家元首说。
“Qarmet”股份公司目前拥有超过34 000名工人。其旗下冶金厂的生产能力为530万吨钢/年。去年，该公司生产成品290万吨，其中210万吨出口到俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆和阿富汗。
【编译：木合塔尔·木拉提】