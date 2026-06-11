哈中地方合作再升级：阿拉木图州与江苏省签署新协议

苏勒坦哈兹耶夫在会见中强调，哈中两国建交34年来，始终在相互信任、睦邻友好及战略伙伴关系的基础上开展合作。

—两国在经贸、投资、文化及人文领域共同实施了一系列联合项目。地处哈萨克斯坦东部的阿拉木图州，是哈中合作的重要桥梁。近年来，阿拉木图州对华双边贸易额持续增长，已突破10亿美元。目前，在阿拉木图州境内共有287家中国独资或合资企业运营。过去4年间，在我的直接协调下，先后组织了7次对华访问，赴中国16个省市开展交流，州内75家以上企业代表参与其中，-苏勒坦哈兹耶夫说道。

他说，阿拉木图州与江苏省之间的合作正呈现出更加系统化和深入发展的态势。他指出，江苏省作为中国经济与创新领域的领军省份，是阿拉木图州高度重视的重要合作伙伴。双方正致力于在工业、农工综合体、物流、投资、高新技术及绿色经济等领域推动更多长期、高效的战略项目落地。

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据统计，目前阿拉木图州正在跟踪推进216个投资项目，总投资规模达6.2万亿坚戈。其中，中国资本参与的项目有45个，总投资额达3.1万亿坚戈。这些项目实施后预计将创造约1.6万个稳定就业岗位。今年年初以来，阿拉木图州已与中国投资者举行90次会谈，占该州投资对接活动总量的46.9%。

在人才培养方面，中方目前正为该州青年提供留学奖学金支持。目前已有56名来自阿拉木图州的学生在中国多地学习，涵盖本科、硕士及中等职业教育等不同层次。

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得益于两国公民互免签证政策的实施，旅游交流日益活跃。2025年，阿拉木图州共接待外国游客14.7万人次以上，较2024年增长13.19%，其中中国游客占比最高。今年，阿拉木图州政府已在上海设立服务中心，作为推介本地区旅游潜力的官方窗口。同时，该州还积极参与ITB China（中国国际旅游交易会）和ITB Asia（亚洲国际旅游交易会）等国际展会，并与中国旅行社、航空公司及媒体机构建立了紧密联系。

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在会晤中，信长星介绍了江苏省在工业、农业、旅游、教育、科技及能源开发等领域的发展成果。

—江苏省常住人口超过8300万，经济总量位居中国第二，地区生产总值超过2万亿美元。哈萨克斯坦是中国在中亚地区最重要的合作伙伴之一，其物流潜力在国际货运体系中发挥着关键作用。我们的目标是进一步巩固区域合作，建立互利共赢的伙伴关系。我相信，此次签署的备忘录将为深化双方关系奠定坚实基础，-信长星表示。

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此次会晤标志着阿拉木图州与江苏省合作迈入新阶段。访问期间，双方还共同举办了一场文化展览，展示哈萨克民族悠久的历史与文化。中方代表团参观了在阿拉木图州出土的“金人”及其他珍贵考古文物，并详细了解其历史价值与学术意义。此外，双方还就阿拉木图州未来重点项目及进一步拓展合作倡议的可能性进行了广泛交流。