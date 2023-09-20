利比亚重灾城市爆发示威 烧毁市长官邸

当地时间9月18日，在德尔纳遭遇了特大洪水侵袭的一周后，数以百计的幸存者在萨哈巴清真寺外聚集示威，呼吁民族团结，停止长达十多年的政治分裂和混乱。示威者将矛头对准了包括东部国民代表大会政府主席阿吉拉·萨利赫在内的政府官员，高呼口号：“阿吉拉，我们不需要你。所有利比亚人都是兄弟。”当天晚上，愤怒的抗议者还放火烧毁了已被停职的德尔纳市长阿卜杜勒-梅纳姆·海西的宅邸。

法新社报道，灾民们的代表星期一（9月18日）宣读一份声明，要求政府迅速展开调查，并对须为这场灾难负责的人采取法律行动。数以百计的示威灾民也要求联合国在德尔纳（Derna）设立办事处，开始城市重建，并对受影响的居民进行赔偿，同时对现任市议会和此前的预算展开调查。

据了解，这次洪水中被冲垮的两座大坝在20年前就已出现裂缝。利比亚政府每年对此进行拨款，但并未用到实处，修缮工程一直没有开展。去年，利比亚的一名水文学家曾在一篇论文中发出警告，阐述了德尔纳市面对洪水时的脆弱性，并提出两座大坝急需进行维护。

东部国民代表大会政府主席阿吉拉·萨利赫上周试图转移民众对当局的指责，表示这场灾难是天灾而非人祸，并称人们不应纠结于“本应该做的事情”。

据悉，飓风“丹尼尔”（Daniel）9月10日在利比亚东部沿岸登陆，并在港口城市德尔纳的山区引发暴雨，洪水冲垮两座大坝，海啸般暴洪冲击这座有10万人口的城市，将居民冲入大海。这场灾难导致3330多人死亡，数千人失踪。

【编辑：小穆】