中俄韩法 哈萨克斯坦核电站项目究竟会选择谁的技术？

近一段时间以来，关于核电站建设问题成为了哈萨克斯坦舆论关注的焦点。对此，国内外专家学者的观点也不尽相同。为了对这个争议性的议题画上一个句点，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2023年的国情咨文中决定，将选择权交给哈国全体公民，即通过全民公决的方式决定是否要建造核电站。

- 对于重要的战略问题相关的最终结论，我们应该通过公投方式做出决定。这是我在2019年的总统竞选中给出的承诺。核电站的建设与否，是事关我国国家未来命运的重要问题。因此我认为，这个话题应该交由全民公决做出决断。- 托卡耶夫总统在国情咨文中说。

总体而言，举办有关核电站建设的全面公决将是一件重大的社会性活动，意味着巨大的责任。值得注意的是，近几年来哈萨克斯坦已经出现了明显的能源紧缺状态。众所周知，社会生产、生活和发展都离不开电力的供应。更多的电力，意味着经济发展的更多可能性。如果要建造一座核电站，安全则必然是需要最先关注的问题，选择最新最安全的技术将是必须的。此外，培养哈萨克斯坦自己的核能领域专业人才也是重中之重。

哈萨克斯坦能源部目前已经开始着手研究有关核电公投的各个方面问题。目前，我们还不清楚公投计划在何时举行。总统在国情咨文当中也没有对举办公投的时间做出规定。

哈萨克斯坦1995年11月2日颁布的《共和国全民公投法》对举行全民公投的规则做出了规范，因此核电公投也将按照集中的规则予以实施。也就是说，需要做出政治决定来确定公投的日期。在此背景下，负责组织相关活动的机构正在等待总统令。

值得一提的是，在总统的国情咨文发表后，哈萨克斯坦中央选举委员会成员沙夫哈特·沃帖米索夫曾就核电公投的准备情况进行了解释说明。

- 已经宣布将就此举行公投。至于公投的举办时间，将在一段时间后予以明确。总的来说，中选委已经做好了准备。投票人名单以及各地区投票站和相关委员会的组织工作能够很快完成。如果做出在今年举行公投的官方决定，中选委能够保证完成相应的筹备组织。-他说。

技术联合体模式可能会成为哈萨克斯坦核电站的选择

“哈萨克斯坦核电站”有限责任公司核电部门主任工程师阿斯万·斯亚别科夫预测，在哈国完成核电站的建设工作将需要10年以上的时间。

- 核电站项目是为了什么需要而存在的？当下的哈萨克斯坦，主要发电设备的折旧率已经达到了70%。社会舆论也对此进行着广泛的讨论。为了支持世界各国和欧盟的“绿色能源”倡议，中亚地区重点关注减少向空气中的碳排放。因此，建设核电站将是为包括工业和民众在内的各类消费者，提供稳定电力的最佳解决方案。因为我们需要基本的能源，而基本能源只能从核电站和火电站获得。这些设施可以提供持续稳定的能源供应。我们无法通过替代能源（即风能和太阳能）提供稳定的大规模能源供应。由于自然变化因素，它们的供电量会出现波动。- 阿斯万·斯亚别科夫说。

这位专家强调，核电站是符合环保要求的，在欧盟国家核电站被等同于“绿色能源”。 他举例说，燃煤火力发电厂向空气中排放有害气体，而改用核电，每年最多可减少排放800万吨含碳有害物质。

- 我们计划是修建一座拥有两个装机容量1200~1400兆瓦的反应堆的核电站。如果在2023年确定供应商（提供建设核电站技术的公司），那么未来两年（2024-2025）可能会完成项目可行性研究报告。对可行性报告的审验工作，以及相关的文件工作或许还会再需要两年的时间。如果我们在2029年开始建设，那么第一台机组可能会在2034年投用，第二台机组可能会在2035年投用。- 他说。

根据阿斯万·斯亚别科夫的说法，核电站建设项目可以会采用多种融资机制。在一些国家，此类设施的建设过程中，国家提供20%的资金，其余80%由供应商提供。也可以考虑完全由供应商承担建设核电厂融资的方式，待供应商运营核电站并收回成本后，再将反应堆移交给国家。

- 现在我们正在研究各类融资机制。据初步测算，建设两座反应堆将花费100~120亿美元。俄罗斯、中国、韩国、法国企业目前是备选的技术供应方。这些国家都有现代化反应堆的建设经验，其技术均已非常成熟。每个国家的技术都有自身的特点，目前还不能说谁更具有优势，重要的是对所有的技术都进行系统全面的研究对比。此外，理论上可以采用结合各国的技术的方案。比方说，可以通过从一国公司获取核设备、从另一国获取涡轮机，再从第三方获取自动化技术来建造核电站。我们的机构也在开发这个机制。到底是只选择单一企业的技术支持，还是采取综合多国技术进行融合的模式，仍在研究当中。- 他说。

生态学家的观点：需要核电站但必须采用现代技术

哈萨克斯坦欧亚大学教授、生态学家莱伊汗·贝森诺娃认为，哈萨克斯坦需要建设核电站，但其使用的技术必须是最新的。

- 首先，我们的国家拥有拥有充足的铀储备，这是核电站所需的原材料。也就是说，我们应该使用我国生产的燃料。我们知道，我国的燃煤火力发电厂正在污染空气。这些有害物质对人体健康产生负面影响，而核电站能够有效的减少此类有害物质的排放。- 她说。

生态学家认为，向社会各界提供有关核电站的准确信息非常重要。即有必要解释应该如何实现解决国家电力需要和生态问题的最佳平衡点。

- 有时在这个问题上上存在很多虚假和不真实的信息。因此，人们需要综合研究行业专家的意见。在经历了切尔诺贝利和福岛灾难之后，人们感到害怕是正常的。日本的核电站事故主要是自然灾害的冲击导致，不过日本那种规模的自然灾害威胁在我国是不存在的。我们需要首先重视的，实际上是认为因素带来的安全隐患。现代核反应堆有详细的安全措施，这点我们都知道。一些国家正在建设此类发电站，我们需要确保公众能够详细的了解相关的信息。- 教授说。

莱伊汗·贝森诺娃指出，一座核电站的稳定运行，需要为其准备一个单独的人工水库。也就是说，重要的是要研究在这样一个人工水库附近实施该项目的可能性。 在确保其冷却水供应的前提下，理论上任何地方都可以建造核电站，包括沙漠地区。 美国亚利桑那州就有这样一个项目（Palo Verde）。

正在对4个国家的核能技术进行调研

能源部核电与工业司副司长加尼·阿里吾勒表示，核电站建设所需资金数额将在选择合适的技术后做出最准确的预估。

- 当前，保障能源安全被视为国家的主要任务之一。考虑到我国电力需求的增加，向碳中和的过渡，我们需要一种环保的能源。能源安全可以通过天然气、可再生能源来提供，但建设核电站的问题也在考虑之中。 核电站能够在相当一段时间内提供恒定的能源供应。- 加尼·阿里吾勒说。

加尼·阿里吾勒指出，核能属于“绿色能源”， 一座1000兆瓦容量的核电站每年可为哈萨克斯坦减少多达400万吨的碳有害物质排放。

他还指出，由于我国天然气资源有限，无法完全用燃气发电来提供电力。而可再生能源在生态上虽然是清洁的，但这种模式的发电量受到自然和气候因素的制约，无法稳定的提供恒定能源。

- 我坚定的相信，核电有助于国家科学的发展。因此，建设核电站是替代我国过时的传统能源的一个有前途的解决方案。- 加尼·阿里吾勒说。

副司长表示，如果国内就建设核电站做出适当的决定，建设一座由两台机组组成的核电站将需要大约10至12年的时间，其成本大概将是120亿美元。

他还表示，目前能源部正在对俄罗斯、中国、韩国、法国的核能企业提出的技术方案进行对比研究，并与上述国家的企业进行洽谈。

- 综合多国技术，择优进行融合的方案也在考虑之列。- 加尼·阿里吾勒说。

【编译：木合塔尔·木拉提】