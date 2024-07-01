中哈高层会晤前瞻——专访中国驻哈大使张霄

记者：中国国家主席习近平对哈萨克斯坦的此次国事访问期间，将会谈及哪些主要问题?

张霄：应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请,中国国家主席习近平将7月初对哈萨克斯坦进行国事访问并出席上海合作组织阿斯塔纳峰会。访问期间,两国元首将就中哈关系和各领域合作及双方共同关心的国际地区问题深入交换意见,为两国关系发展擘画新蓝图。

一是深化政治互信。习近平主席此访充分体现了中哈关系在中国外交中的特殊重要地位。两国元首将赓续两国传统 友谊,深化双方政治互信，推动构建世代友好、高度互信、 休戚与共的中哈命运共同体。

二是推动务实合作。中国已成为哈最大贸易伙伴国。今 年1—5月双方贸易额达176.2亿美元，同比增长18%。双方汽车制造、跨境电商、新能源等新兴领域合作方兴未艾，正打造双方合作新亮点。习近平主席此访将深化中哈发展战略对接，扩大传统领域合作、挖掘新兴领域合作潜能，推动两国共建“一带一路”持续高质量发展。

三是加强人文交流。双方互免签证协议生效,“哈萨克 斯坦旅游年”在华成功举行，鲁班工坊投入使用，中哈睦邻友好的民意基础更加牢固。习近平主席此访将深化两国青年、 媒体、高校、体育、地方等人文领域交流合作，构筑民心相 通的新桥梁。

四是密切国际协作。中哈积极践行人类命运共同体理念, 携手落实全球发展倡议、全球安全倡议,全球文明倡议,旗帜鲜明反对单边主义和霸权霸凌行径。两国元首将就国际地区形势深入对表，密切两国在国际事务中的协调配合，为构建更加公正合理的全球治理体系做出更多“中哈贡献”。

访哈期间，习近平主席还将出席上合组织阿斯塔纳峰会，与其他成员国一道，就当前国际地区形势及上合组织发展深入对表，凝聚合作新共识，推动构建更加紧密的上合组织命运共同体，为地区安全稳定和发展振兴贡献更多“上合力量”。

记者：随着中哈互免签证协议生效，双方人员交流更趋便利，经贸往来更加频繁，您对此有何评价?

张霄：中哈山水相连，两国友好交流源远流长。早在古丝绸之路时期，中国与包括哈萨克斯坦在内的中亚地区互通有无、互学互鉴，在人类文明史上共同谱写了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的壮美诗篇。

建交以来，中哈两国赓续传统友谊，不断深化睦邻友好, 出台了一系列便利双方人员往来措施，持续深化教育、科技、 文化、旅游、青年、地方等领域交流合作，共同构建起多元互动的人文交流格局。中哈互免签证协议落地生效，极大便 利了双方人员往来，为双方商业沟通、旅游发展提供更多机会。哈在西安市已成功增设总领事馆，中国也即将在阿克托别市增设总领事馆，将为两国人员往来和各领域合作提供更多多便利服务。中哈主要城市间不断增开新的航线，双方口岸间基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”同步推进，两国正搭建起立体化、高效率的互联互通新格局。

日益频繁的人员往来宛如流动的新鲜血液，也为中哈经 贸发展注入了强劲动力。一是便利企业交流合作,增加了企业活力。两国越来越多企业建立直接联系，在经验交流、业 务洽谈、协议签署、货物运输等方面加强合作，为企业发展注入了新动能。二是提供更多就业岗位，惠及两国民生。中哈合作项目创造了大量就业机会，拉动了经济增长，造福了当地人民。三是推动经贸合作，刺激经济发展。中哈贸易高歌猛进，去年两国贸易额达410亿美元,同比增长32%,中 国已成为哈最大贸易伙伴。在当前世界经济不景气背景下, 中哈经贸快速发展为两国经济健康稳定发展注入了更多稳 定性和正能量。

下一步，中哈将以习近平主席此访为契机，加强政策协调，制定更多便利双边经贸和人员往来举措,为两国经贸合作和人文交流注入更多动能，更好造福两国人民。

记者：中国投资者在哈主要从事哪些业务领域的发展？两国哪些领域合作的发展最具前景？

张霄：中国和哈萨克斯坦毗邻而居,经济互补性强，合作前景广阔。近年来,双方秉持共商共建共享原则，不断做大做强哈作为共建“一带一路”首倡之地的特殊地位和重要作用，持续深化能源矿产、油气化工、基础设施、互联互通等传统领域合作，不断挖掘新能源、人工智能、数字经济、现代农业等新兴领域潜能，务实合作取得丰硕成果，不仅为两 国经济发展和民生改善注入了新动力，也为维护全球产业链、 供应链稳定畅通作出了“中哈贡献”。

中国已成为哈最大贸易伙伴国,两国贸易额屡创新高， 今年1-5月同比增长18%，继续保持良好增长势头。截至4 月30日，今年过境新疆霍尔果斯和阿拉山口口岸途经哈萨克斯坦的中欧班列突破5000列。中国位列哈前五大投资国 之一，双方在共建“一带一路”框架內建成了奇姆肯特炼油 厂、阿克莫拉风电项目、北哈州农业园区等一系列示范性项目，互利合作成果惠及两国人民，在全球范围内树立了高质量共建“一带一路”的标杆和典范。

下一步，中哈将在两国元首的战略引领下，加强发展战 略对接和政策协调，持续推进设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，不断挖掘合作潜力，推动高质量共建“一带 一路”取得新成就。

一是搭建创新之路。坚持创新科技赋能“一带一路”， 在大数据、人工智能、数字经济领域取得更多务实成果，构 建面向未来、适应新时代的智能化数字化合作新态势。

二是推进绿色之路。双方将推动共建“一带一路”可持 续发展，深化绿色能源、绿色基建、绿色投资、绿色金融等 领域合作，让绿色成为中哈合作的底色。

三是建设联通之路。进一步加强基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”，对接双方基础设施建设规划，释放中欧班列更大潜能，促进国际铁路联运便利化，为保障全球产 业链供应链稳定做出更大贡献。

四是打造惠民之路。加强教育、医疗、农业、减贫等领域合作，为两国人民提供更多就业、创业机遇，分享更多发展红利。

中方将与哈方一道，共同推动中哈务实合作走深走实， 给两国人民带来更多实惠，打造高质量共建“一带一路”下 一个“金色十年”。

记者：哈萨克斯坦与中国之间的友好城市合作进展如何?

张霄：友好城市合作是中哈人文交流合作的重要一环。 1993年11月17日，中国新疆乌鲁木齐市与哈萨克斯坦阿拉木图市结为两国第一对友好城市。此后，中哈友好城市合作不断为两国关系发展注入新活力，为增进两国人民相互理解 与友谊，实现城市资源共享、合作共赢发挥着重要作用。进入新时代，中哈友好城市合作快速发展。截至目前，包括双方首都——北京市和阿斯塔纳市，两国共建立26对友好省州和城市，友好城市合作已经成为两国关系的重要组成部分， 为推动双方地方合作发挥着重要支撑作用。

一是两国首都结好树立了两国友城合作的典范。2006年北京市与阿斯塔纳市正式建立友好关系以来，两国首都持续深化各领域互利合作，给双方带来实实在在的利益。双方签 署合作谅解备忘录，互邀出席各自举办的重要活动，已开通并对飞直飞航线，并在基础设施建设、城市发展规划、产业交流合作等方面高频沟通与互动，取得一系列合作成果，为 两国友城合作树立了“首都典范”，起到良好示范作用。

二是中国新疆对哈友城合作最为出彩。新疆作为丝绸之 路经济带核心区，处于中哈合作最前沿，同哈方在友城合作 方面更是不遑多让。中国新疆与哈萨克斯坦先后有9对城市缔结友城关系。2023年新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞率团访哈期间，中国新疆与哈萨克斯坦阿拉木图州、东哈萨克 斯坦州、阿拜州、杰特苏州缔结友城关系，与杰特苏州签署 了《中哈霍尔果斯国际边境合作中心地方政府协调机制备忘录》。中国新疆与哈方友好州市正以“高标准、可持续、惠 民生”为目标，携手推动共建“一带一路”高质量发展，不断惠及双方民众。

三是中哈友城合作是两国关系高水平发展的缩影。近年来，中哈友城合作的快速健康发展，这既得益于中哈永久全 面战略伙伴关系高位运行和双方高质量共建“一带一路”， 也体现了双方传承睦邻友好关系和深化各领域互利合作的坚定决心。2022年9月，中国新疆与哈方四州缔结友城关系， 2023年5月中国陕西省与北哈萨克斯坦州结为友好省州、陕西省西安市与奇姆肯特市结为友好城市，2023年9月，中国 连云港市与阿克套市结为友好城市，中哈友城合作已步入发展快车道，正不断丰富两国关系内涵，为双方务实合作和人文交流搭建更多高效合作平台。

记者：2024年被宣布为中国的“哈萨克斯坦旅游年”。这段时间里,有多少中国公民能来到哈萨克斯坦旅行?哈萨克斯坦的哪些地区和景点最吸引中国人民观光?

张霄：旅游合作是中哈人文交流的重要组成部分，在增进 两国人民相互理解和友谊、促进民心相通方面发挥着重要桥梁和纽带作用，并为推动两国经济发展和劳动力就业不断注入新动能。

近年来，在两国元首亲自关心推动下，中哈旅游主管部 门相向而行，密切合作，双方旅游合作取得丰硕成果。去年 11月，中哈互免签证协定正式生效，两国游客往来更加便利。 今年3月，中国“哈萨克斯坦旅游年”顺利启动，哈正成为 中国游客新兴热门出境游目的地。去年9月，中国发起成立 丝绸之路旅游城市联盟，库纳耶夫市、奇姆肯特市、图尔克 斯坦市3座萨克哈斯坦城市成为首批联盟成员。根据哈文化 和体育部今年2月数据，自中哈互免签证以来，中国赴哈游 客数量增加了12倍。哈外交部发言人表示，自去年11月10 日至今年3月底，中国赴哈游客数量达12.6万人。中国订票网站数据显示，今年3月以来，中国赴哈机票预订量同比 增长超3倍。源源不断的客流带来了物流、资金流、信息流， 有力带动了酒店、餐饮、客运、基础设施等相关产业发展繁 荣，创造大量就业机会，刺激了当地经济发展。

哈萨克斯坦作为世界陆地面积第九大的国家，自然景观壮美，民俗文化多彩多姿，旅游资源十分丰富。如今越来越 多中国游客选择哈萨克斯坦开始一场“说走就走式旅行”， 首都阿斯塔纳市成为中国游客的“必选打卡地”，阿拉木图、 奇姆肯特、阿克套等地也备受青睐。“生命之树”鸟瞰首都阿斯塔纳，展示着一个新生城市的崛起和勃勃发展生机；冼星海大街以中国“人民音乐家”名字命名，是中哈人民患难与共、世代友好的象征；恰伦大峡谷自然风光奇特，令中国游客流连忘返。进入新时代，两国日益频繁的人员往来正让中哈绵延千年的丝路情谊焕发出新的活力。

中国地大物博，山川秀美，历史悠久，文化灿烂，旅游 基础设施完善便捷，也欢迎哈萨克斯坦的朋友常到中国探亲访友，亲身感受真实、可爱的中国。