哈中公路运输协议获批 哈国货运车辆今后可直抵中国东南沿海港口

该协议于2023年5月17日在中国西安签署。

哈萨克斯坦交通部部长马拉特·卡拉巴耶夫在议会上对协议内容进行介绍时表示，在该文件框架下，哈中两国之间的公路货物运输量有望大幅增加。此外，它还为哈中之间的货物运输以及通过其领土过境至第三国的货物运输监管铺平了道路。

交通部长强调指出，根据该协议，哈萨克斯坦的公路货运车辆能够在中国境内自由通行，并且直抵该国位于东南沿海地区的海运港口。这将大大减少两国公路货运目前需要在边境区域进行重复装卸所造成的额外成本，进一步降低进口产品价格和哈萨克斯坦出口商的开支压力。

该标准同样适用于在哈国境内通行的中国公路货运车辆。

- 作为协议的一部分，还计划发放汽车运输电子许可证表格。正在与中方交换约12万份许可证。从纸质格式转换为电子格式，消除了制作纸质表格的额外财务成本以及分发和控制过程中的人力因素。- 交通部长说。

据悉，2023年，哈萨克斯坦对华公路运输出口货物量达到了33.8万吨，同比增长661%。

【编译：木合塔尔·木拉提】