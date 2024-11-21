中国湖南提议承办2025年哈萨克式摔跤世界锦标赛

中国湖南体育友好代表蒋斌指出，结合中国国家主席习近平“一带一路”方向，目标及精神，目前两国在经贸合作，文化旅游，体育，医疗，教育等多方面投资领域有足够的潜在合作机会，近年来两国在加强体育领域合作的兴趣有所增加，包括两国民族摔跤的发展。

对此，中国湖南体育友好代表人士提出2025年在湖南(长沙)举办哈萨克式摔跤世界锦标赛的建议，以加强哈萨克斯坦与中国的长期友好关系，通过赛事缔结中国湖南(长沙市)与阿斯塔纳市结为友好城市。

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蒋斌先生表示，在中国伟大政治人物毛泽东的诞生地湖南(长沙)举办世锦赛具有重要意义。这里是中国最受欢迎的旅游目的地之一，是一座拥有1051.31万居民的世界著名旅游城市。

会谈中，中国湖南体育友好代表人士观看了2022年在阿斯塔纳举行的哈萨克式摔跤世锦赛的纪录影片。此外，双方代表详细讨论了未来合作的方向。

哈萨克式摔跤协会总经理表示，在中国这样一个经济潜力举世公认的大国举办世界锦标赛等重大国际赛事，将为哈萨克式摔跤事业的发展注入新的动力。

最后，达米尔•别克波森诺夫向中国哈萨克式摔跤协会主席宋建林先生授予哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔波勒•穆尔扎波森诺夫的感谢状，并向中国湖南体育友好客人蒋斌先生赠送了民族特色艺术品与体育纪念章。

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【编译：小穆】