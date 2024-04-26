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    11:14, 26 四月 2024 | GMT +6

    中国成功发射神舟十八号载人飞船

    Қытай
    Фото: Синьхуа

    哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，4月25日20时59分，搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十八号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。

    据中国载人航天工程办公室介绍，飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十八号航天员乘组将与神舟十七号航天员乘组进行在轨轮换。在空间站工作生活期间，神舟十八号航天员乘组将进行多次出舱活动，开展微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域实（试）验与应用，完成空间站碎片防护加固装置安装，舱外载荷和舱外平台设备安装与回收等各项任务。

    Қытай
    Фото: Синьхуа

    这次任务是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第3次载人飞行任务，是工程立项实施以来的第32次发射任务，也是长征系列运载火箭的第518次飞行。

    在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十八号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。北京时间2024年4月26日05时04分，在轨执行任务的神舟十七号航天员乘组顺利打开舱门，3名神舟十八号航天员乘组顺利进驻中国空间站“天宫”。

    后续，两个航天员乘组将在空间站进行在轨轮换。期间，6名航天员将共同在空间站工作生活约5天时间，完成各项既定工作。

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    Фото: Синьхуа
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    Фото: Синьхуа
    标签:
    中国 国际 航天
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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